لمن هم دون الـ 18 عاماً.. هذه سياسة جديدة لـ"إنستغرام"

في ميزة جديدة لحماية من هم تحت الـ18 سنة، أعلن القائمون على "إنستغرام" أن التطبيقات والصفحات التابعة له ستحصل على ميزات وسياسات جديدة في هذا الشأن.

وكشف منشور لموقع الصور الشهير عبر صفحته على الإنترنت، أن المنصات التابعة له في العديد من البلدان ستحصل قريبا على ميزة جديدة ستمنع البالغين من إرسال الرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين ليسوا من متابعيهم وتقل أعمارهم عن 18 عاما، فعلى سبيل المثال عندما سيحاول شخص بالغ على "إنستغرام" إرسال رسالة لمستخدم يحمل تلك الصفات سيصله إشعار يبلغه بأن هذا الخيار ليس متاحا له.

كما أشار المنشور إلى أن هذه الميزة ستعتمد على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتتمكن من تحقيق الغاية المرجوة منها.

ويعتبر من شروط استخدام منصات "إنستغرام" أن يكون المستخدم قد بلغ الـ 13 عاما عندما يريد تسجيل حساب له على المنصات، لكن بعض المستخدمين قد يتلاعبون في إدخال هذه البيانات عند تسجيل الحساب، لذا يجري تطوير تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من البيانات بطرق معينة.

كما ستضمن السياسات الجديدة للمراهقين أيضا حقوق التبليغ عن أي حساب أو حظره في حال الشك بأن المرسل يتبع أسلوبا "مشبوها" للتواصل مع الآخرين.