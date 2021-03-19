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انقطعا لدقائق.. عودة انستغرام وواتساب للخدمة

انستغرام وواتساب
انستغرام وواتساب

انقطعا لدقائق.. عودة انستغرام وواتساب للخدمة

التطبيقان انقطعا عن العمل لدقائق ثم عادا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعدما انقطع تطبيقا واتساب وانستغرام التابعان لشركة فيسبوك بشكل مفاجئ عن العمل لدقائق حول العالم، عادا إلى الخدمة مساء الجمعة.

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وكشفت شركة فيسبوك أنها تغلبت على مشكلة فنية بعدما اشتكى أكثر من مليون مستخدم في أنحاء العالم من أعطال بتطبيق انستغرام المملوك للشركة، مضيفة أن المشكلة قد أثرت أيضا على خدمات واتساب وماسنجر المملوكتين لها في عدد من البلدان.

بدوره، اعتبر متحدث باسم الشركة أنها تمكنت من إصلاح الخلل الذي عطل الدخول على خدماتها.

وعانى مستخدمون حول العالم من توقف خدمات تطبيق التراسل الأشهر، وتطبيق الصور لما يقارب الـ 30 دقيقة.

زهاء مليون مستخدم

كما قال موقع "داونديتيكتور" الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك، بما فيها واتساب وماسنجر وانستغرام، تعطلت لآلاف المستخدمين اليوم.

فيسبوك
فيسبوك

وأظهر الموقع أن زهاء مليون مستخدم أبلغوا عن مشاكل في استخدام انستغرام، في حين أبلغ نحو 20 ألفا عن مشكلات بخدمة واتساب.

ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما عانى عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

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