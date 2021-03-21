4 أخطاء يجب عليك تجنبها عند صيانة حاسوب ويندوز 10

في حين أنه من المهم تنظيف حاسوب ويندوز 10 من حين لآخر لحذف الملفات غير المرغوب فيها والبرامج والتطبيقات التي لا تستخدمها بصورة متكررة لإخلاء مساحة إضافية، أو التخلص من البرمجيات الضارة لتحسين أدائه، إلا أنه في الوقت نفسه إذا قمت بكل ذلك متجاوزًا الأدوات المضمنة في نظام التشغيل فإنك ربما ستخاطر بانهيار نظام التشغيل مما يؤدي إلى توقف الحاسوب عن العمل.

فيما يلي سنتعرف على 4 أخطاء يجب عليك تجنبها عند إجراء عمليات تحسين أداء حاسوب ويندوز 10:

1- حذف برامج تشغيل الملحقات الطرفية في حاسوب ويندوز 10

تعد برامج التشغيل للأجهزة الطرفية مهمة للغاية، لأنها تسمح لهذه الأجهزة التي تقوم بتوصيلها بالحاسوب، مثل: لوحة المفاتيح أو الماوس، أو الطابعة بالعمل بشكل صحيح، وفي حين أنه من المهم تحديث برامج التشغيل الرئيسية، مثل: برامج تشغيل الرسومات يدويًا إلا أنه في معظم الأحيان يجب عليك تركها تُحدث تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أن تحديث برامج التشغيل في حاسوب ويندوز 10 يمكن أن يكون مملًا بعكس تحديث البرامج العادية، فقد تميل إلى تثبيت أداة تابعة لجهة خارجية للقيام بذلك نيابة عنك، ولكن هذه الخطوة قد تُكلفك الكثير.

حيث تشتهر أدوات تحديث برنامج التشغيل ببث الإعلانات المزعجة أو تثبيت برامج تشغيل خاطئة أو جلب تحديثات البرامج من مصادر غير موثوقة، وهو ما قد يتسبب في إصابة حاسوبك بالبرمجيات الضارة التي قد تتسبب في اختراقه، لذا يجب عليك التفكير جديًا فبل الاستعانة بهذه الأدوات.

2- حذف قسم الاسترداد في حاسوب ويندوز 10

يعتبر (قسم الاسترداد) Recovery Partition مهما للغاية، حيث يتيح لك إعادة تعيين حاسوب ويندوز 10 أو تحديثه بسهولة دون الحاجة إلى استخدام قرص تثبيت منفصل أو محرك أقراص USB للاسترداد، وهذا القرص ينشأ عندما تقوم بتثبيت نظام التشغيل بنفسك بسعة صغيرة نسبيًا، لكن معظم الشركات المصنعة غالبًا ما تتضمن قسم الاسترداد الخاص بها مع الإصدار المخصص من نظام التشغيل والذي يشغل مساحة أكبر بكثير.

حيث يمكنك معرفة حجم قسم الاسترداد في حاسوبك، باتباع الخطوات التالية:

• اضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة ويندوز في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

• من القائمة التي تظهر اضغط على (إدارة القرص) Disk Management.

• في النافذة التي تظهر لك، يجب أن ترى قسمًا يُسمى (قسم الاسترداد) Recovery Partition وحجمه ومقدار المساحة الذي يشغله.

• ومع أنه يمكنك حذف هذا القسم باستخدام أدوات إدارة القرص لتحرير مساحة تخزينية إضافية في محرك الأقراص، إلا انه يوصي بعدم فعل ذلك حيث لن تتمكن من تحديث نظام التشغيل بسهولة بالإضافة إلى عدم قدرتك على إعادة تثبيته أيضًا، لذلك يجب عليك تركه لأنه يمكنك أن ينقذك في حالة انهيار نظام التشغيل.

3- حذف ملفات النظام

يحتوي نظام التشغيل ويندوز 10 على الكثير من الملفات المهمة التي تنتشر في قرص تثبيت النظام حيث تكون بعضها ظاهرة، وبعضها مخفية يجب عليك إظهارها، ويتضمن ذلك ملفات النظام الهامة وإعدادات البرامج والتعديلات التي قمت بإجرائها، وملفات حفظ تقدمك في الألعاب التي تقوم بلعبها في حاسوب ويندوز 10.

ومع أن نظام التشغيل عادةً سيُحذرك من حذف بعض هذه الملفات، ولكن إذا كنت حريصًا على التنظيف فقد تخاطر بحذف ملف هام قد يسبب في انهيار نظام التشغيل كُليًا، لذلك يجب عليك تجنب حذف الملفات المهمة وخاصة تلك التي توجد في قرص تثبيت النظام، وغالبًا ما تكون ضمن مسار: C:\windows.

4- استخدام برامج تنظيف السجل التابعة للجهات الخارجية

السجل (Registry) في حاسوب ويندوز 10 هو عبارة عن قاعدة بيانات حيث يحتفظ نظام التشغيل بجميع أنواع الإعدادات لكل من نظام التشغيل وتطبيقات الجهات الخارجية، وعادةً لا تحتاج إلى الدخول إلى إعدادات السجل إلا إذا كنت ترغب في إجراء تعديل متقدم أو ما شابه ذلك.

ومع ذلك من الشائع رؤية إعلانات عن برامج تنظيف السجل عبر الإنترنت التي تعدك بإصلاح آلاف المشاكل في السجل لجعل حاسوب ويندوز 10 يعمل بشكل أسرع، ومع ذلك، في جميع الحالات تقريبًا لا يؤدي تنظيف السجل إلى أي تحسينات ملحوظة، لذا إذا كنت تستخدم إحدى هذه البرامج على أي حال، فقد تُصيب نظام التشغيل بالضرر أكثر مما تنفعه.

حيث يعد السجل مكانًا معقدًا، لذا فحتى برنامج تنظيف السجل الجيدة قد تزيل ملفًا مهمًا عن طريق الخطأ، وإذا حدث ذلك فقد يتسبب في تلف نظام التشغيل أو تلف أحد البرامج أو التسبب في مشكلات كبيرة أخرى مما يؤدى إلى انهيار نظام التشغيل.