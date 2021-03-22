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فيسبوك تغلق 1.3 مليون حساب مزيف في 3 أشهر

Facebook on Digital Tablet stock photo
(تعبيرية)
فيسبوك

فيسبوك تغلق 1.3 مليون حساب مزيف في 3 أشهر

أزالت الشركة أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة

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لندن – رويترز

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قالت شركة "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف في الفترة من أكتوبر 2020 حتى ديسمبر 2020.

وأكدت أن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.

وقالت الشركة، في تدوينة على الإنترنت، إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له، بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما "فيسبوك" و"تويتر" خلال تفشي الجائحة.

ويأتي إعلان "فيسبوك" عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.

(تعبيرية)
(تعبيرية)
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في سياق آخر، أعلنت شركة "فيسبوك" الأربعاء الماضي أنها شرعت في إلغاء التوصيات التي تقدمها للمستخدمين عالمياً بشأن الصفحات الجماعية لموضوعات سياسية واجتماعية، وذلك في تحرك قالت إنه يصب في اتجاه تخفيف التوتر بالموقع.

كما أعلنت الشركة في تدوينة عن تغييرات تهدف إلى الحد من الوصول إلى مجموعات تخالف قواعد الموقع لا سيما إظهارها بشكل أقل عند البحث أو تنبيه الأفراد عند شروعهم في الانضمام إلى صفحة جماعية سبق لها مخالفات السياسات.

ويحذر الباحثون ومنظمات الحقوق المدنية منذ فترة من أن الصفحات الجماعية على فيسبوك، التي روجت لها الشركة باعتبارها أماكن لتجمع ذوي الاهتمامات المشتركة مثل الرياضة أو الموسيقى، تستخدم أيضاً في نشر معلومات مضللة وتنظيم أنشطة متطرفة.

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