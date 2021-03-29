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فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم

كاميرا
سيكون أول هاتف ذكي في العالم يستخدم تقنية "العدسة السائلة" في كاميرته

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم

خلال أيام قليلة سيطل الهاتف الذكي الجديد الذي يستخدم هذه التقنية

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العربية.نت - جمال نازي

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أعلنت شركة صينية للهواتف الذكية أن الإصدار الجديد من هاتف Mi Mix، الذي سيتم إطلاقه في غضون أيام قليلة، سيكون أول هاتف ذكي في العالم يستخدم تقنية "العدسة السائلة" في كاميرته.

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وبحسب المعلومات، ستستخدم العدسة سائلًا داخل غشاء رقيق لاستبدال العدسة البصرية العادية، كما سيتم التحكم بدقة من خلال محرك صغير في شكل العدسة، مما يتيح ضبطاً بؤرياً تلقائياً فائق السرعة، وأيضاً قدرة على تغيير الطول البؤري للعدسة بسرعة، وذلك وفقاً لما نشره موقع New Atlas.


جوهر التكنولوجيا

كما أضافت شركة شاومي أن العدسة السائلة في جوهرها يمكن أن تتحول بسهولة من خيارات الزاوية العريضة إلى اللقطات الـ"ماكرو" إلى "تليفوتوغرافي"، مما يمنح المستخدمين هاتفاً مصوراً فائق المرونة يستخدم عدسة واحدة فقط بدلاً من العدسات الثلاث إلى الأربع التي بدأ ظهورها على العديد من الهواتف الذكية، في وقت تسعى شركاتها المصنعة لتميز منتجاتها بالتقاط صور فوتوغرافية على مستوى عالي من الدقة.

وأوضحت شركة شاومي أنها قامت بتطوير التكنولوجيا التي ظهرت لأول مرة عام 2004، مشيرة إلى أن العدسة السائلة تتميز بنفاذية عالية للضوء وقدر منخفض للغاية من التشتت ومقاومة للبيئات القاسية.


تقييم المزايا والعيوب

وذكر تقرير New Atlas، أن شركة سامسونغ سبق أن حصلت على براءة اختراع لعدسات سائلة في عام 2010 إلا أنها لم تقم باستخدامها في أي إصدار من هواتفها الذكية، مشيرا إلى من المرجح أن تكون شركة سامسونغ قد وجدت أن فكرة بيع كاميرات متعددة لكل جهاز أكثر جاذبية من نظام العدسة الواحدة الذي يمكنه القيام بكل الوظائف.

إلى ذلك، يتطلع الخبراء إلى ظهور الإصدار الجديد من شركة شاومي لرؤية كيفية أداء كاميراته ومعرفة مزايا وعيوب تكنولوجيا العدسات السائلة في هذا المجال.

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