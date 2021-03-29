كابلات جديدة تحت سطح البحر لفيسبوك وغوغل

قالت شركة فيسبوك، اليوم الاثنين، إنها تخطط لبناء كابلين جديدين تحت سطح البحر لربط سنغافورة وإندونيسيا وأميركا الشمالية في مشروع مع شركة غوغل وشركات اتصالات إقليمية لتعزيز قدرة الاتصال بالإنترنت بين المناطق.

إلى ذلك، قال كيفن سلفادوري، نائب رئيس فيسبوك للاستثمارات في الشبكة: تم تسمية هذين الكابلين باسم Echo و Bifrost، ويكونان أول كابلين يمران عبر طريق متنوع جديد يعبر بحر جافا ويزيدان من السعة الكلية تحت سطح البحر في منطقة المحيط الهادئ بنحو 70 في المئة.

وتكون الكابلات، وفقًا للسلطة التنفيذية، أول من يربط أميركا الشمالية مباشرة ببعض الأجزاء الرئيسية في إندونيسيا، وتزيد من الاتصال للمقاطعات الوسطى والشرقية في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وقال سالفادوري: يتم بناء كابل Echo بالشراكة مع شركة غوغل وشركة الاتصالات الإندونيسية XL Axiata، ومن المفترض أن يكتمل بحلول عام 2023.

بينما من المقرر أن يكتمل Bifrost، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع Telin، وهي شركة تابعة لشركة Telkom الإندونيسية، والتكتل السنغافوري Keppel، بحلول عام 2024.

ويتبع الكابلان، اللذان يحتاجان إلى موافقة الجهات التنظيمية، الاستثمارات السابقة من جانب فيسبوك لبناء الاتصال في إندونيسيا، أحد أكبر خمسة أسواق لها على مستوى العالم.

وفي حين أن 73 في المئة من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 270 مليون نسمة متصلون بالإنترنت، فإن الغالبية تصل إلى الويب من خلال بيانات الجوال، مع استخدام أقل من 10 في المئة للاتصال الواسع النطاق.

وتظل مساحات شاسعة من البلاد دون أي اتصال بالإنترنت، وقالت فيسبوك العام الماضي: إنها تنشر 3000 كيلومتر من الألياف في إندونيسيا عبر عشرين مدينة، بالإضافة إلى صفقة سابقة لتطوير نقاط اتصال شبكة لاسلكية عامة.

وقال سلفادوري: بصرف النظر عن الكابلات في جنوب شرقي آسيا، كانت فيسبوك تواصل خططها الأوسع تحت سطح البحر في آسيا والعالم، بما في ذلك PLCN.

وأضاف "نحن نعمل مع الشركاء والمنظمين لتلبية جميع المخاوف التي لدى الناس، ونتطلع إلى أن يكون هذا الكابل كبلًا قيمًا ومنتجًا عبر المحيط الهادئ للمضي قدمًا في المستقبل القريب".

وقوبل PLCN الذي يبلغ طوله 12800 كيلومتر، والذي تموله فيسبوك وغوغل، بمقاومة الحكومة الأميركية بشأن خطط إنشاء قناة في هونغ كونغ، وكان الهدف في الأصل هو ربط الولايات المتحدة وتايوان وهونغ كونغ والفلبين.

وقالت شركة فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر: إنها تتخلى عن جهود توصيل الكابل بين كاليفورنيا وهونغ كونغ بسبب المخاوف المستمرة من الحكومة الأميركية بشأن روابط الاتصال المباشر بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ.