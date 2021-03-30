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سوني تغلق متجر PlayStation 3 الرقمي هذا الصيف

تعبيرية

سوني تغلق متجر PlayStation 3 الرقمي هذا الصيف

تعني عمليات الإغلاق أنك لن تتمكن بعد الآن من شراء نسخ رقمية من الألعاب أو محتوى قابل للتنزيل DLC لجهاز PS3 و Vita

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

تغلق شركة سوني رسميًا متجر PlayStation الخاص بها بالنسبة لمنصة PlayStation 3 في الثاني من شهر يوليو، مع إغلاق المتجر بالنسبة لأجهزة Vita في 27 أغسطس.

وتعني عمليات الإغلاق أنك لن تتمكن بعد الآن من شراء نسخ رقمية من الألعاب أو محتوى قابل للتنزيل DLC لجهاز PS3 و Vita.

وتقوم سوني أيضًا بإزالة وظائف الشراء المتبقية لجهاز PlayStation Portable (PSP) في الثاني من شهر يوليو.

وتظل قادرًا على تنزيل وتشغيل الألعاب ومقاطع الفيديو ومحتوى الوسائط الذي تم شراؤه سابقًا، لكن الشيء الوحيد الذي تغير، على الأقل في الوقت الحالي، هو أنك لن تكون قادرًا على شراء ألعاب ومقاطع فيديو PlayStation 3 أو PS Vita أو PSP الرقمية.

وتتوقف عمليات الشراء داخل اللعبة أيضًا بعد إغلاق المتاجر، لكن تظل قادرًا على شراء محتوى الشراء المشترك بعد عمليات الإغلاق، مما يتيح لك الوصول إلى إصدارات PlayStation 3 و PS Vita و PSP من الألعاب التي تأتي مع دعم الشراء المشترك.

وظهرت أخبار عمليات الإغلاق في الأصل الأسبوع الماضي، وكان الكثيرون يخشون من أن الإغلاق يمنع الأشخاص من تنزيل الألعاب عبر أجهزتهم.

ومن الواضح أن الشيء الوحيد الذي قد يتغير هنا هو أنك لن تكون قادرًا على شراء ألعاب ومحتوى رقمي جديد ما لم تكن الألعاب تدعم الشراء المتبادل.

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وتم إطلاق PlayStation 3 من سوني في الأصل في شهر نوفمبر 2006، وتم بيع أكثر من 80 مليون وحدة من المنصة في المجموع.

ولم يكن أداء Vita جيدًا، حيث تم بيع أكثر من 10 ملايين وحدة إجمالاً، لكن PSP حققت نجاحًا كبيرًا حيث تم بيع أكثر من 80 مليونًا خلال فترة عمر المنصة البالغة 10 سنوات.

وبعد الموعد النهائي، لن يكون من الممكن استرداد أموال محفظة PSN عبر PS3 أو PSP أو Vita بعد 2 يوليو و 27 أغسطس على التوالي.

وتقول الشركة: إنها اتخذت القرار في محاولة لتركيز مواردها على PlayStation Store بالنسبة لمنصات PlayStation 4 و PlayStation 5، مما يمكنها من تعزيز تجربة العملاء بشكل أكبر.

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