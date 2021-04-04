ثلاجة Xbox Series X الصغيرة ستصبح حقيقة

وعد آرون غرينبيرغ، المدير العام لمجموعة Microsoft Studios التسويقية ورئيس تسويق المنتجات العالمية لألعاب Xbox واستوديوهات Xbox Entertainment، بإنتاج ثلاجة Xbox Series X الصغيرة إذا فازت شركة مايكروسوفت بمنافسة خاضتها ضد شركة أخرى عبر تصويت في تويتر.

ويبدو أن هذا الوعد كان كافياً لمنح Xbox الأفضلية، لأن Xbox قد هزم شركة Skittles بنسبة 50.5% من الأصوات في هذا التصويت.

وتبعاً لذلك، يبدو أن شركة مايكروسوفت تتجه إلى الوفاء بوعدها، حيث قال غرينبيرغ عبر تغريدة بعد دقائق فقط من ظهور نتائج الاستطلاع: "نمضي قدماً في وعدنا بصنع ثلاثة Xbox Series X الصغيرة".

وأضاف أن شركة Skittles ستحصل على ثلاجة Xbox Series X الصغيرة الأولى، مشدداً على أن الوعد بإنتاج الثلاجة ليس كذبة أول أبريل، وليس خدعة لزيادة الدعم ضمن المسابقة.

وفي أعقاب فوز Xbox، فإن مايكروسوفت تنوي وضع الثلاجات قيد الإنتاج في وقت ما من هذا العام. ولم يحدد غرينبيرغ عدد الثلاجات التي تصنعها الشركة، أو متى سيتمكن الجمهور من شراء واحدة، أو حتى إذا ما ستكون متاحة للبيع أمام الجميع.

يذكر أن شركة Skittles كانت قد تعهدت في حال فوزها بالمسابقة بإعادة نكهة الليمون إلى الحلويات التي تنتجها.

في المقابل، سيساعد الفوز بالمسابقة والوعد بإنتاج ثلاجة شركة مايكروسوفت في شد الانتباه إلى منصتها وإبعاد بعض المشترين عن منصة PlayStation 5.

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد صنعت ثلاجة Xbox Series X سابقاً لتؤكد للمستخدمين أن منصتها للألعاب أصغر من الثلاجة في الواقع.

وجاء ذلك بعد أن جرى تشبيه الشكل الصندوقي المستطيل لجهاز Xbox Series X بالثلاجة، وظهرت العديد من الصور الهزلية التي سخرت من شكل المنصة، مما جعل مايكروسوفت تتبنى هذه الفكرة لتؤكد للجميع بطريقة هزلية أن التشبيه خطأ.

وتُعتبر الثلاجة بمنزلة نسخة طبق الأصل بقياس 1:1 من منصة Xbox Series X، ويبلغ طولها أكثر من 180 سنتيمترا وتزن 180 كيلوغراما.

كما أنها تتضمن شعار إكس بوكس Xbox المضيء، وينطلق صوت إقلاع Xbox Series X عند استخدام فتحة محرك الأقراص لفتح باب الثلاجة، كما تضيء باللون الأخضر من الداخل.