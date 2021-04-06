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تطبيق بدأ ينتشر على مواقع التواصل.. يدفع لك بدل أن يقبض

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تطبيق بدأ ينتشر على مواقع التواصل.. يدفع لك بدل أن يقبض

كلوب هاوس يطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته

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دبي- العربية.نت

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على الرغم من أنه حديث المولد، بدأ تطبيق كلوب هاوس ينتشر على مواقع التواصل، مستقطبا المزيد من المستخدمين، ومثيرا شكوك البعض في الوقت عينه.

وفي جديد هذا التطبيق الصوتي، اعلانه أنه سيطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون أن يحصل هو على أي أموال نظير ذلك.

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فقد أكد كلوب هاوس، بحسيب ما أفادت وكالة رويترز، أن جميع المستخدمين سيتمكنون تدريجيا واعتبارا من أمس الإثنين إرسال أموال عبر التطبيق. لكن في بادئ الأمر، ستتاح خاصية تلقي المدفوعات لمجموعة اختبار صغيرة على أن تتاح بعد ذلك لآخرين.

عبر الملف الشخصي

ويمكن أن يرسل المستخدمون أموالا لصناع المحتوى على كلوب هاوس ممن لديهم هذه الخاصية مفعلة من خلال الدخول على ملفهم الشخصي ثم اختيار "أرسل أموالا".

فيما أوضحت شبكة التواصل الاجتماعي الصوتية أن شريكتها سترايب لخدمات الدفع الإلكتروني ستحصل رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة الائتمان أو الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند محاولة الدفع الأولى.

يذكر أنه لا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق، ومقره سان فرانسيسكو، إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين.

سر إيلون ماسك

وطُرح كلوب هاوس في أوائل 2020 ، إلا أن عدد مستخدميه على مستوى العالم لم يرتفع إلا بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود مناقشة مفاجئة عبر منصة التطبيق.

لكن التطبيق واجه انتقادات بسبب تقارير عن انتشار آراء انطوت على كراهية النساء ومعاداة السامية ومعلومات كاذبة عن كوفيد-19 على منصته على الرغم من وجود قواعد ضد العنصرية وخطاب الكراهية وإساءة المعاملة والمعلومات الكاذبة.

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