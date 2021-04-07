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ميزة طال انتظارها.. نقل رسائل "واتساب" من آيفون لأندرويد

واتساب

ميزة طال انتظارها.. نقل رسائل "واتساب" من آيفون لأندرويد

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعتبر نقل محادثات "الواتساب" من أهم ما يتطلع له المستخدم عند تغيير هاتفه النقال، ولكن عند التغيير من جهاز "آيفون" إلى "أندرويد" أو العكس فإن هذا الأمر أقرب للمستحيل، ولذلك يسعى تطبيق المحادثة الأشهر في العالم لإطلاق ميزة جديدة من شأنها تمكين المستخدمين من فعل ذلك.

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ووفقا لموقع "GSMArena"، سيتضمن تحديث واتساب الجديد لنظامي iOS وأندرويد الخاصية التي طال انتظارها، والتي ستتيح للمستخدمين نقل المحادثات بين الهواتف التي تعمل بنظام iOS والأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، والعكس.

كما أشار التطبيق الشهير إلى أن المشكلة الرئيسة في تطوير هذه الميزة كانت في اختلاف تخزين البيانات، حيث تخزن أنظمة أندرويد النسخة الاحتياطية من بياناتها على Google Drive، في حين يخزن نظام "iOS" على "iCloud".

آيفون
آيفون

هذا ولم تحدد الشركة موعد إطلاق الخاصية للمستخدمين العاديين، على الرغم من أن بعض المستخدمين في مجموعة الاختبار قد شاهدوا الميزة في آخر تحديث.

وردا حول ادعاء بعض التطبيقات إمكانية نقل محادثات "واتساب" من "آيفون" إلى جهاز "أندرويد"، تقول الشركة إن هذه الخطوة تنتهك شروط الخدمة.

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