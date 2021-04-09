عطل مفاجئ في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام ووتساب بمناطق من العالم

فوجىء مستخدمو تطبيق فيسبوك، وانستجرام ووتساب بعطل فنى مساء الخميس، ما أدى إلى توقف حسابات العديد من المستخدمين.

وعانى عدد كبير من مستخدمى موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، من توقف حساباتهم فى مناطق متفرقة. ولم تصدر شركة "فيسبوك" أى بيانات للتعليق على هذا العطل.

ولا تزال «فيسبوك» تستقطب عدداً كبيراً من الأميركيين، على الرغم من الانتقادات المتكررة حول إدارة البيانات الشخصية فيها وظهور منصات تحظى بشعبية لدى الشباب، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز «بيو ريسيرتش سنتر» للأبحاث ونشر الأربعاء.

وقال 69 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم سبق واستخدموا هذه الشبكة الاجتماعية ، وهي نسبة بقيت مستقرة نسبياً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغت نسبة الأميركيين الذين استخدموا أي شبكة للتواصل الاجتماعي ثابتة على الرقم المسجّل العام الفائت، وهو يزيد قليلاً على سبعة من كل عشرة.

تزايد درجة عدم الثقة بالشبكة

وأكد الاستطلاع الذي أُجريَ هاتفياً وشمل 1502 من البالغين مكانة «فيسبوك» في الحياة اليومية للأميركيين، رغم تزايد درجة عدم الثقة بالشبكة لدى قسم من الناس. ولاحظ معدّو الاستطلاع أن «مقالات كثيرة نُشرَت عن تطور علاقة الأميركيين بفيسبوك ، لكن إقبال المستخدمين على المنصة لا يزال نشطاً». وأشاروا إلى أن «7 من كل 10 مستخدمين لفيسبوك يقولون إنهم يزورون الموقع يومياً، في حين يقول 49 في المئة منهم إنهم يزورونه مرات عدة في اليوم».

وفي مقابل حفاظ «فيسبوك» على مكانته، يتصدر موقع مشاركة الفيديو «يوتيوب» التابع لإمبراطورية «غوغل» ترتيب الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية، إذ قال 81 ممن شملهم الاستطلاع إنهم سبق وأن زاروه، أي بزيادة 8 في المئة عن نتيجة الاستطلاع السابق. وحلّ بعده بفارق كبيرة كلّ من «أنستغرام» (زاره 40 في المئة من الأميركيين) و«بينترست» (31 في المئة) و«لينكد إن» (28 في المئة) و«سنابتشات» (25 في المئة) و«تويتر»(23 في المئة) و«واتساب» (23 في المئة) ثم «تيك توك» (21 في المئة) و«ريديت» (18 في المئة) و«نكست دور» (13 في المئة).

ويختلف استخدام هذه المنصات بشكل كبير اعتماداً على عمر المستخدمين. ففي حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاماً يقولون إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن أقل من نصف أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يستخدمونها. وتُعتبر «سنابتشات» و«تيك توك» و«تويتر» المنصات الأقل استقطاباً لمن بلغ الستين فما فوق، بينما تحظى بشعبية كبيرة لدى جيل الألفية و«جيل زي». إلا أن ثمة توزيعاً أكثر تجانساً بين مختلف الفئات العمرية بين مستخدمي«فيسبوك».

كذلك لاحظ الاستطلاع اختلافات في نسب الاستخدام بحسب الجنس أو العرق. فالنساء، على سبيل المثال، أكثر ميلاً من الرجال إلى استخدام موقع مشاركة الصور «بينترست»، بينما يهوى السود وذوو الأصول اللاتينية أكثر من البيض شبكة «واتساب». وغالباً ما يفضل الأشخاص الحاصلون على شهادة جامعية شبكة التواصل المهني «لينكد إن».