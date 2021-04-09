.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عطل مفاجئ في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام ووتساب بمناطق من العالم

فيسبوك

عطل مفاجئ في تطبيقات فيسبوك وإنستغرام ووتساب بمناطق من العالم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

فوجىء مستخدمو تطبيق فيسبوك، وانستجرام ووتساب بعطل فنى مساء الخميس، ما أدى إلى توقف حسابات العديد من المستخدمين.

وعانى عدد كبير من مستخدمى موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، من توقف حساباتهم فى مناطق متفرقة. ولم تصدر شركة "فيسبوك" أى بيانات للتعليق على هذا العطل.

ولا تزال «فيسبوك» تستقطب عدداً كبيراً من الأميركيين، على الرغم من الانتقادات المتكررة حول إدارة البيانات الشخصية فيها وظهور منصات تحظى بشعبية لدى الشباب، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز «بيو ريسيرتش سنتر» للأبحاث ونشر الأربعاء.

انستغرام وواتساب
انستغرام وواتساب

وقال 69 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم سبق واستخدموا هذه الشبكة الاجتماعية ، وهي نسبة بقيت مستقرة نسبياً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغت نسبة الأميركيين الذين استخدموا أي شبكة للتواصل الاجتماعي ثابتة على الرقم المسجّل العام الفائت، وهو يزيد قليلاً على سبعة من كل عشرة.

فيسبوك لن تنبه مستخدميها.. "ضحايا" تسريب البيانات تكنولوجيا فيسبوك فيسبوك لن تنبه مستخدميها.. "ضحايا" تسريب البيانات

تزايد درجة عدم الثقة بالشبكة

وأكد الاستطلاع الذي أُجريَ هاتفياً وشمل 1502 من البالغين مكانة «فيسبوك» في الحياة اليومية للأميركيين، رغم تزايد درجة عدم الثقة بالشبكة لدى قسم من الناس. ولاحظ معدّو الاستطلاع أن «مقالات كثيرة نُشرَت عن تطور علاقة الأميركيين بفيسبوك ، لكن إقبال المستخدمين على المنصة لا يزال نشطاً». وأشاروا إلى أن «7 من كل 10 مستخدمين لفيسبوك يقولون إنهم يزورون الموقع يومياً، في حين يقول 49 في المئة منهم إنهم يزورونه مرات عدة في اليوم».

وفي مقابل حفاظ «فيسبوك» على مكانته، يتصدر موقع مشاركة الفيديو «يوتيوب» التابع لإمبراطورية «غوغل» ترتيب الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية، إذ قال 81 ممن شملهم الاستطلاع إنهم سبق وأن زاروه، أي بزيادة 8 في المئة عن نتيجة الاستطلاع السابق. وحلّ بعده بفارق كبيرة كلّ من «أنستغرام» (زاره 40 في المئة من الأميركيين) و«بينترست» (31 في المئة) و«لينكد إن» (28 في المئة) و«سنابتشات» (25 في المئة) و«تويتر»(23 في المئة) و«واتساب» (23 في المئة) ثم «تيك توك» (21 في المئة) و«ريديت» (18 في المئة) و«نكست دور» (13 في المئة).

ويختلف استخدام هذه المنصات بشكل كبير اعتماداً على عمر المستخدمين. ففي حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاماً يقولون إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن أقل من نصف أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً يستخدمونها. وتُعتبر «سنابتشات» و«تيك توك» و«تويتر» المنصات الأقل استقطاباً لمن بلغ الستين فما فوق، بينما تحظى بشعبية كبيرة لدى جيل الألفية و«جيل زي». إلا أن ثمة توزيعاً أكثر تجانساً بين مختلف الفئات العمرية بين مستخدمي«فيسبوك».

كذلك لاحظ الاستطلاع اختلافات في نسب الاستخدام بحسب الجنس أو العرق. فالنساء، على سبيل المثال، أكثر ميلاً من الرجال إلى استخدام موقع مشاركة الصور «بينترست»، بينما يهوى السود وذوو الأصول اللاتينية أكثر من البيض شبكة «واتساب». وغالباً ما يفضل الأشخاص الحاصلون على شهادة جامعية شبكة التواصل المهني «لينكد إن».

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟ كيف تحافظ على طفلك من كورونا عند زيارة الأقارب بمنازلهم؟
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد