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"مجزرة قرصنة" تضرب كلوب هاوس.. تسريب بيانات 1.3 مليون

(تعبيرية)

"مجزرة قرصنة" تضرب كلوب هاوس.. تسريب بيانات 1.3 مليون

البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق تضمنت أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في "مجزرة قرصنة" جديدة تضرب وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد تقرير نشره موقع "سايبر نيوز" بوقوع تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" في منتدى شهير للقراصنة الإلكترونيين على الإنترنت.

وتضمنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى، وفق التقرير.

إلى ذلك قد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، بحسب "سايبر نيوز"، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.

يذكر أن "سايبر نيوز" كان كشف، الثلاثاء، عن تسريب هائل لبيانات شخصية تعود لنحو 500 مليون من مستخدمي موقع "لينكد إن"، ما يعادل نحو ثلثي عدد مستخدمي المنصة.

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