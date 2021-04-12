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"كلوب هاوس" عن تقرير تسريب بيانات المستخدمين: كاذب

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"كلوب هاوس" عن تقرير تسريب بيانات المستخدمين: كاذب

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أكد الرئيس التنفيذي لتطبيق كلوب هاوس، (بول دافيسون) Paul Davison: إن التقرير الذي يدعي تسريب بيانات المستخدم الشخصية كاذب.

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وبعد أيام من نشر بيانات أكثر من مليار حساب فيسبوك ولينكدإن بشكل جماعي وطرحها للبيع عبر الإنترنت، يبدو الآن أن دور كلوب هاوس قد حان.

وأبلغ Cyber News عن نشر قاعدة بيانات SQL بها معرّفات المستخدمين، والأسماء، وأسماء المستخدمين، ومعرفات تويتر وإنستغرام وعدد المتابعين في منتدى للقراصنة عبر الإنترنت.

معلومات حساسة

ووفقًا لموقع Cyber News، لا يبدو أن معلومات المستخدم الحساسة، مثل أرقام بطاقات الائتمان، كانت من بين المعلومات المسربة المتضمنة 1.3 مليون سجل مستخدم.

كما رد كلوب هاوس قائلاً: هذا مضلل وخطأ، ولم يتم اختراق كلوب هاوس، والبيانات المشار إليها هي المعلومات العامة للحساب ضمن تطبيقنا، التي يمكن لأي شخص الوصول إليها عبر التطبيق أو واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا.

مضلل وخطأ

وقال دافيسون ردًا على سؤال حول تعرض المنصة لخرق بيانات: لا لم يحصل، وهذا مضلل وخطأ، ولم يتم اختراقنا، والبيانات المشار إليها هي معلومات الحساب العامة من تطبيقنا، لذا فإن الإجابة على ذلك هي لا.

وتثير هذه الردود بعض الأسئلة حول موقف الخصوصية للشركة الذي يسمح لأي شخص بجمع المعلومات العامة للحسابات على نطاق واسع.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر Cyber News أن البيانات الشخصية لما يصل إلى 500 مليون مستخدم لينكدإن قد جرى جمعها ونشرها عبر الإنترنت، وقالت الشركة المملوكة لشركة مايكروسوفت: إنه لم يتم تضمين أي بيانات حساب عضو خاص من لينكدإن في التسريب.

وجاءت هذه الأخبار بعد يومين فقط من اكتشاف أن البيانات الشخصية لنحو 533 مليون مستخدم فيسبوك قد جرى تسريبها عبر الإنترنت مجانًا.

كلوب هاوس
كلوب هاوس

أرقام ومواقع جغرافية

وبحسب ما ورد تضمن تسريب فيسبوك أرقام هواتف المستخدمين وتواريخ ميلادهم والمواقع الجغرافية وعناوين البريد الإلكتروني والأسماء الكاملة.

وحقق كلوب هاوس عامًا هائلاً في عامه الأول، وذلك بالرغم من كونه يعمل بنظام الدعوة فقط ومتاح لأجهزة iOS فقط، حيث شهد أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل.

وأطلقت تويتر ولينكدإن وسبوتيفاي وسلاك منصات صوتية اجتماعية منافسة، ويقال إن فيسبوك لديها واحدة قيد التطوير أيضًا.

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