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المساعد الصوتي سيري يكشف تخطيط آبل لحدث قادم

المساعد الصوتي سيري يكشف تخطيط آبل لحدث قادم

لا تقدم الرسالة أي تلميحات عن الحدث، ومع ذلك، تشير الشائعات إلى نماذج آيباد برو الجديدة على الأقل

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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يبدو أن المساعد الصوتي سيري قد كشفت قبل الأوان أن شركة آبل تخطط لعقد حدث الثلاثاء 20 أبريل، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن نماذج آيباد برو الجديدة وربما أجهزة تعقب AirTags التي طال انتظارها.

وعند سؤال سيري‌ عن موعد حدث آبل التالي، يرد: الحدث الخاص يوم الثلاثاء، 20 أبريل، في آبل بارك في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ويمكنك الحصول على جميع التفاصيل عبر موقع آبل.

ويؤدي النقر على الرابط الذي يعرضه المساعد الصوتي سيري إلى الانتقال إلى الصفحة المقصودة لحدث آبل القياسي، حيث لا يكون الإطلاق مدرجًا.

ويبدو من الغريب أن الاستجابة تدعي أن الحدث يحدث في كوبرتينو، وذلك بالنظر إلى أن هذا سيكون بالتأكيد حدثًا آخر من أحداث آبل المسجلة سابقًا عبر الإنترنت فقط.

وعادةً ما تعلن آبل عن أحداثها من خلال دعوات يتم إرسالها سابقًا قبل أسبوع، مما يعني أن الأخبار يجب أن تصبح رسمية في وقت لاحق اليوم.

ولا تقدم الرسالة نفسها أي تلميحات حول ما قد تخطط آبل للإعلان عنه في الحدث، ومع ذلك، تشير الشائعات الأخيرة إلى نماذج آيباد برو الجديدة على الأقل.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" حديثًا أن جهاز آيباد برو الجديد يظهر لأول مرة في شهر أبريل، ويقال: إن جهاز آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا هو أول جهاز من آبل مزود بشاشة Mini LED، مما يسمح له بتقديم نسبة تباين عالية دون التعرض لخطر احتراق البسكلات المرتبط بشاشات OLED.

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وتشير التقارير إلى أن جهاز آيباد برو الجديد قد يعاني من قلة المعروض للبيع بسبب مشكلات الإنتاج التي تواجهها آبل مع شاشات Mini LED.

وتشمل ترقيات آيباد برو الأخرى معالجات جديدة بقدر مماثل من الطاقة لشريحة M1 الموجودة في أجهزة ماك بوك الحديثة من آبل، وكاميرات أفضل، ومنافذ USB-C مع سرعات نقل أعلى.

وهناك شائعات بأن آبل على وشك إطلاق متتبع AirTags التي ظهرت حوله العديد من الشائعات منذ فترة طويلة.

وكان من المتوقع إطلاق أجهزة تتبع المواقع، التي من المفترض أن تسمح للمستخدمين بتتبع العناصر باستخدام برنامج Find My من آبل، في العام الماضي، لكنها لم تظهر بعد.

ومع افتتاح آبل حديثًا لشبكة Find My الخاصة بها لتتبع العناصر للشركات الخارجية، أصبح الوضع مناسبًا الآن لإطلاق أجهزة التتبع المادية الخاصة بها.

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