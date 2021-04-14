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وداعا لكلمة المرور.. مستقبل جديد للأمن الإلكتروني

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كلمات مرور
تكنولوجيا

وداعا لكلمة المرور.. مستقبل جديد للأمن الإلكتروني

مخصص لمستخدمي المؤسسات

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة سيسكو سيكيور عن مستقبل يتسم بالبساطة والفعالية للأمن الإلكتروني ويرتكز على نظام من Duo لاعتماد صحة البيانات عبر بنية تحتية محايدة ودون الحاجة لكلمة مرور.

وقالت الشركة إن هذا النظام يندمج بسلاسة مع النظام الحالي لاعتماد صحة البيانات من Duo الذي تستخدمه أكثر من 25 ألف مؤسسة على مستوى العالم.

وسيتيح النظام الجديد من Duo Security لاعتماد صحة البيانات دون الحاجة لكلمة المرور لمستخدمي المؤسسات تخطي كلمة المرور والقيام بتسجيل دخول آمن إلى التطبيقات السحابية عبر مفاتيح الأمان أو خيارات الاستدلال البيولوجي المضمنة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية الحديثة.

والجميع يعلم عواقب استخدام كلمات المرور. فمن الممكن اختراقها بسهولة كما أنه يصعب إدارتها، الأمر الذي يكلف المؤسسات مليارات الدولارات سنوياً. ويعاني المستخدمون من كثرة كلمات المرور في حياتهم الشخصية والمهنية. كما تشكل طلبات إعادة تعيين كلمة المرور جزءاً كبيراً من مهام مكاتب الدعم التقني، مما ينقص إنتاجية المستخدمين ويرفع تكاليف الدعم التقني للأعمال.

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