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انقطاع وتباطأ.. تويتر يتأهب لإصلاح عطل ضربه

iStock n تويتر غاضب
تويتر (تعبيرية)

انقطاع وتباطأ.. تويتر يتأهب لإصلاح عطل ضربه

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دبي- العربية.نت

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عانى آلاف المستخدمين لموقع التغريد الشهير، تويتر خلال الساعات الماضية، مشاكل عدة، تجسدت في بطء شديد تارة وانقطاع للخدمة كوراً.
وفي حين لم يعرف تفاصيل ما جرى للعصفور الأزرق، أعلنت شركة تويتر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت أنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى الموقع بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.

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وقالت في تغريدة "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".

نحو 40 ألف مستخدم تأثروا

بدوره، ذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

كما أضاف أن هذا الانقطاع ربما يكون قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.

وفي العالم العربي أيضا، لاحظ عدد من المستخدمين فجراً بطءا شديدا في تحميل التغريدات، وتصفح الموقع.

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