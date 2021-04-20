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آبل تعلن عن مفاجآت.. إصدار طال انتظاره!

مقر شركة آبل

آبل تعلن عن مفاجآت.. إصدار طال انتظاره!

إصدارات آبل الجديدة في فعالية افتراضية خلال 2021

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دبي - العربية.نت

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قد يعاني كثيرون من الإجهاد بسبب الفعاليات الافتراضية بعد عام من مكالمات الفيديو، لكن هذا الأمر لا ينطبق على شركة (آبل)، التي تخطط للإعلان عن منتجات جديدة خلال حدث على الإنترنت، بدون (آيفون) اليوم الثلاثاء.

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وهذه أول فعالية من نوعها للشركة في عام 2021.

يتوقع محللون إصدار أجهزة (آي باد) جديدة، وإصدارات ملونة جديدة محتملة من (آي ماك).

كما قد تعرض الشركة شيئًا يسمى (إير تاغز)، والذي يبدو أنه جهاز تتبع بحجم العملة المعدنية يمكنه متابعة الأشياء التي لا تريد أن تفقدها - سلحفاتك أو هاتفك أو فنجان القهوة أو ربما أطفالك الصغار!

منتجات مختلفة

إلى ذلك، يقول دانييل آيفز، المحلل في (ويب باش)، إن آبل ستطلق أنواعا مختلفة من المنتجات.

وأضاف "في هذه البيئة الافتراضية، كان إطلاق منتجات آبل ناجحًا للغاية في جذب المطورين والمستهلكين حول مجموعة منتجاتها الجديدة. آبل علامة تجارية فريدة وإطلاق المنتجات هو عمودها الفقري."

إلى جانب أجهزة آي باد- ومن بينها آي باد برو، وآي باد ميني- يتوقع آيفز أن تقدم آبل قلما جديدا للفن اليدوي، والكتابة باستخدام طرق معينة من آي باد - وبعض التلميحات حول أجهزة (إير بودز-3) اللاسلكية الجديدة.

إصدار طال انتظاره

يتوقع إطلاق سماعات الأذن تلك في فعالية افتراضية منفصلة أوائل الصيف.

وفي الخريف، من المرجح أن تعقد آبل (فعالية آيفون) التي طال انتظارها، وتكشف النقاب عن (آي فون-13).

وأشار آيفز "بلغت نسبة المشاهدة لإطلاق منتجات آبل عشرات الملايين، ما يدل على الإثارة التي جلبتها هذه الفعاليات الافتراضية."

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