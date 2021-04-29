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واتساب يحضر لك مفاجأة حول حذف الرسائل

واتساب
تطبيق واتساب

واتساب يحضر لك مفاجأة حول حذف الرسائل

الميزة الجديدة مازالت في طور التجريب فقط

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دبي - العربية.نت

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يستعد تطبيق "واتساب" حاليا لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل تلقائيا.

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فبحسب المعلومات، من المقرر أن يعرض التطبيق على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها، وستكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية، وذلك وفقاً لما نشره موقع WABetaInfo التخصصي.

تحت التجريب

كما يمكن حالياً من خلال إعدادات التطبيق حذف الرسائل تلقائيا لدى كل من المرسل والمتلقي بعد 7 أيام فقط.

وذكرت المصادر أن هذه الميزة الجديدة ما زالت في طور المرحلة التجريبية، وأنها ستظهر في التحديث الجديد على أنظمة Android وiOS وسطح المكتب.

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