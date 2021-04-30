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بمعايير ممتازة.. تليغرام يحضر لكم مفاجأة!

تيليغرام
عن تيليغرام

بمعايير ممتازة.. تليغرام يحضر لكم مفاجأة!

خيارات كثيرة يمكن أن يتوقع المستخدمون وجودها على المنصة قريباً

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دبي - العربية.نت

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كشف مؤسس تطبيق "تليغرام"، بافل دوروف، أن تطبيقه سيحصل على ميزة مهمة وعملية قريبا، حيث ستزوّد المنصة بميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

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كما ستتمتع هذه الميزة بمعايير ممتازة من حيث الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

فقد أكد دوروف أن مشاركة الشاشة، وإلغاء الضوضاء، ودعم أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية- كلها خيارات يمكن أن يتوقع المستخدمون وجودها مع أداة اتصالات الفيديو الجماعية القادمة في تليغرام، بالإضافة إلى السرعة وتشفير البيانات.

وصول فوري للمحادثات

كما تابع أنه سيكون بإمكانكم الوصول على الفور لجميع محادثاتكم عبر تليغرام من الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية من خلال متصفح الويب، كما لن تكون هناك حاجة لعمليات التحميل أو تنزيل التطبيقات للوصول إلى هذه المحادثات.

وأشار إلى أن إصدارات الويب من "تليغرام" ستتفوق على إصدارات التطبيقات المنافسة، وأن شركته تختبر حاليا وظائف اتصالات الفيديو الجماعية لإضافتها لهذه الإصدارات قريبا.

الجدير ذكره أن دوروف كان أعلن في وقت سابق أن العام الجاري سيشهد ظهور الدعايات والإعلانات المدفوعة، إلاا أن جميع خدمات التطبيق المتعلقة بالرسائل ستكون خالية من الإعلانات، وستظهر الإعلانات فقط في القنوات العامة على التطبيق.

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