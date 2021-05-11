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سوني تتيح استخدام DualSense مع أجهزة آبل

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سوني تتيح استخدام DualSense مع أجهزة آبل

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دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سوني أن ذراع التحكم DualShock الجديدة في PS5 مدعومة عبر كل منصة من منصات شركة آبل تعمل بأحدث أنظمة التشغيل بعد الترقية إلى أحدث إصدار من تطبيق PS Remote Play لنظام iOS.

ويشمل ذلك أجهزة آيفون وآيباد و iPod touches و Apple TV التي تعمل بنظام 14.5، بالإضافة إلى أجهزة ماك العاملة بنظام macOS Big Sur 11.3.

ويمكنك نقل جهاز PS5 أو PS4 إلى غرفة أخرى في منزلك، أو بث ألعابك عبر جهاز ماك أو ويندوز، أو جهاز أندرويد أو iOS، أو حتى جهاز PS4 قديم مع تطبيق PS Remote Play من سوني.

وكان بإمكانك حتى وقت قريب التحكم عن بُعد في جهاز PS5 باستخدام ذراع التحكم DualShock 4 القديمة فقط، لكن هذا تغير الآن.

وبالرغم من أن هذا الأمر قد تغير، لكن في حال اخترت استخدام ذراع التحكم الأحدث، فلن تحصل على التجربة الكاملة في اللعب عن بُعد.
ويمكنك الاستمتاع بالألعاب ذات المشغلات التكيفية التي من المفترض أن يتم تشغيلها عبر جهاز iOS، ومع ذلك، فإن وجود اللمس يمكن أن يكون عشوائيًا جدًا.

وبالنظر إلى أن ردود الفعل اللمسية يمكن أن ترفع من تجربة اللعب، فإن غيابها قد يجعل بعض الألعاب أقل متعة مما ستكون عليه مع الميزة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ميكروفون DualSense المدمج ومنفذ سماعة الرأس ومكبر الصوت لا تعمل في اللعب عن بُعد
وفي كل مرة تريد فيها تبديل الأجهزة، فإنه يتعين عليك إقران DualSense يدويًا مرة أخرى، وتعتمد جودة البث بشكل كبير على الشبكة اللاسلكية المنزلية.

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ويمكنك توصيل ذراع التحكم DualSense بجهاز آيفون أو آيباد عبر فتح تطبيق الإعدادات بجهاز iOS والانتقال إلى البلوتوث، ومن ثم الضغط بشكل مستمر على أزرار المشاركة و PS الموجودة في ذراع التحكم DualSense في الوقت نفسه لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل حتى ترى شريط الضوء يومض باللون الأزرق.

ويجب بعد ذلك النقر ضمن جهاز آيفون أو آيباد على ذراع التحكم PS5 DualSense من خيار "الأجهزة الأخرى"، ومن ثم النقر فوق كلمة إقران.

يذكر أنه بإمكان مستخدمي أندرويد أيضًا استخدام تطبيق Remote Play من سوني، ولكن يدعم إصدار أندرويد في الوقت الحالي DualShock 4 فقط.

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