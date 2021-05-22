سناب تعلن عن نظارات الواقع المعزز Spectacles

أعلنت شركة سناب عن إصدار جديد من نظارات Spectacles الذكية التي تستخدم الواقع المعزز، مما يعني أنه يمكنك النظر من خلالها ورؤية الأشياء الرقمية في العالم الحقيقي.

وتأتي النظارات بتصميم مبسط على طراز الستينيات باللون الأسود وتمثل أكبر جهد للشركة حتى الآن في دمج بعض الأعمال التي كانت تقوم ببنائها في تقنية الواقع المعزز بجهاز معين مصمم للعمل معها.

مادة اعلانية

وتسمح النظارات الجديدة للمستخدمين برؤية الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسب متراكبة في مجال رؤيتهم في العالم الحقيقي.

ووصف ايفان شبيجل Evan Spiegel، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سناب، نظارة Spectacles بأنها أول نظارة تضفي الحيوية على الواقع المعزز للشركة.

وقال: إن الجيل الرابع من هذه النظارات يعمل لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة، وتتميز بشاشات عرض مزدوجة للدليل الموجي الثلاثي الأبعاد، ومجال رؤية قطري 26.3 درجة لتجربة العدسة الغامرة التي تشعر وكأنها متراكبة بشكل طبيعي على العالم الذي أمامك.

وتحتوي النظارة على الكثير من السطوع لجعلها قابلة للاستخدام في الداخل والخارج، وتأتي مع ميكروفونات مدمجة ومكبرات صوت ستيريو وضوابط لوحة اللمس، كما أنها خفيفة نسبيًا بوزن 134 غراما.

وتساعد الكاميرات الأمامية النظارات على اكتشاف الأشياء والأسطح التي تنظر إليها بحيث تتفاعل الرسومات بشكل طبيعي مع العالم من حولك، ويمكن للمستخدمين أيضًا إعطاء أوامر صوتية للجهاز عبر قول عبارة “مرحبًا سناب شات”.

وتوفر الشركة النظارة لصناع المحتوى عبر منصة سناب شات بدلاً من المستهلكين الذين وجهت الشركة أجهزتها في السابق نحوهم.

ويعد الجهاز نفسه أقل قدرة من الإصدارات السابقة من الشركات الناشئة للواقع المعزز، مثل Magic Leap، ولكن يبدو أن سناب قد اختارت التضحية بالوظائف من أجل عامل الشكل، مما يوفر جهازًا أقل شبهاً بالخوذة من نظارات الواقع المعزز الأخرى.

وقال شبيجل: إن النظارات تتميز بالمحرك المكاني الجديد للشركة، الذي يستفيد من ست درجات من الحرية، وتتبع اليد والسطح للأشياء الرقمية الأرضية الواقعية في العالم المادي، مع حركة 15 ميلي ثانية لزمن انتقال الفوتون لمزيد من الاستجابة.

وتم أيضًا دمج النظارات مع Lens Studio بحيث يمكن لصناع المحتوى إنشاء عدسات مخصصة للأجهزة.

وتم طرح النظارات لمجموعة صغيرة من المستخدمين الأوائل، لذا توقع رؤيتها ممتلئة سابقًا بمجموعة من العدسات والتخصيصات الأخرى.

واعتمدت سناب على الواقع المعزز منذ فترة طويلة، ولكنها لا تزال ضعيفة في المجال، وذلك بالنظر إلى حجم منافسيها.

وتصل نظارة Spectacles الداعمة للواقع المعزز قبل إطلاق نظارات فيسبوك الذكية القادمة، التي دخلت الشركة في شراكة مع Ray Ban لإنتاجها.

ولا يُتوقع أن تشتمل هذه النظارات على شاشات مدمجة، وتعتمد بدلاً من ذلك بشكل كبير على أشكال الإدخال الأخرى.

ولطالما ترددت شائعات عن أن شركة آبل تعمل على نظارات الواقع المعزز، ويقال: إن لديها آلاف الموظفين يعملون على بنائها.