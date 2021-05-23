تسريبات بدأت بالظهور.. ماذا يمكن أن يوفر Pixel 6 Pro؟

ما زال العالم على بعد عدة أشهر من إطلاق تشكيلة أجهزة شركة غوغل لعام 2021. ولكن في غضون ذلك، بدأت التسريبات بالظهور حول Pixel 6 Pro.

وتُظهر الصور الجديدة ما قد يكون خطوة جريئة إلى الأمام بالنسبة لسلسلة Pixel من غوغل، حيث يمكن أن يوفر Pixel 6 Pro شاشة منحنية بقياس 6.67 إنشات وكاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك عدسة تليفوتوغرافي على غرار Periscope.

And, in addition to yesterday's #Google #Pixel6Pro leak, here comes a more detailed look at the #Pixel6!



Gorgeous 5K renders + 360° video + display size + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles 👇🏻https://t.co/Mhakzsm7b4 pic.twitter.com/0ZefcKDCID — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 21, 2021

مادة اعلانية

كما تشير المعلومات إلى أن Pixel 6 Pro يستخدم شاشة من نوع OLED مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، وذلك بالرغم من عدم وجود تأكيد لمعدل التحديث، إلى جانب أنه يأتي بأبعاد 163.9×75.8×8.9 ميليمتر.

إلى ذلك من المتوقع أن يوفر مكبرات صوت مزدوجة ودعم الشحن اللاسلكي – وهي ميزات موجودة ضمن هاتف Pixel 5.

اختلافات واضحة

وهناك بعض الاختلافات الواضحة في التصميم أيضاً، حيث تم نقل الكاميرا إلى شريط أفقي مرتفع عبر الجزء الخلفي من الجهاز ولون مميز عبر اللوحة الموجودة فوقها.

وليس هناك تأكيد مع هذا التسريب ما إذا كان الهاتف يتضمن Whitechapel SoC (النظام عبر الشريحة)، وهي شريحة مصممة خصيصاً ومُحسّنة لأولويات الهواتف الذكية من غوغل.

ويمكن أن يشير تغيير التسمية من "XL" إلى "Pro" أيضاً إلى وجود علاقة جديدة بين النموذج القياسي ونماذج الشاشة الكبيرة.

نهج متحفظ حديث

يذكر أنه في الأجيال السابقة لم يحصل Pixel 5 على نظيره XL. وكان النموذج XL عبارة عن الهاتف نفسه لكن مع شاشة أكبر. وقد يشير التخلص من تسمية XL لصالح Pro إلى أنه جهاز أكبر حجماً وأعلى مستوى.

كما اتبعت غوغل نهجاً متحفظاً حديثاً فيما يتعلق بعتاد هواتف Pixel وتصميمها، وكسبت هواتف غوغل عدداً كبيراً من المعجبين بسبب بساطة التصميم والأسعار المعقولة والقدرات الكبيرة من حيث التصوير والبرامج.

خطوة تحدٍ

يشار إلى أنه في حال كانت التسريبات حقيقية، فإن ذلك يعني أن غوغل تتخذ خطوة لتحدي الشركات الرائدة الأخرى ذات العتاد المتطور.

ولا يوجد في الوقت الحالي تاريخ مؤكد لإصدار Pixel 6 أو Pixel 6 Pro، لكن من المتوقع أن تلتزم غوغل بالإطار الزمني المعتاد حيث يجري الإعلان عن الهواتف في فصل الخريف.