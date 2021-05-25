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إنستغرام تعرض إحصاءات الفيديوهات المباشرة والـ Reels

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إحصائيات الفيديوهات على إنستغرام
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إنستغرام تعرض إحصاءات الفيديوهات المباشرة والـ Reels

بات بإمكان المستخدمين معرفة عدد مرات تشغيل الفيديوهات وعدد "الإعجابات" والتعليقات وعدد مرات الحفظ والمشاركة

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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بدأت منصة "إنستغرام" بعرض الإحصاءات الخاصة بمقاطع الفيديو المباشرة وفيديوهات Reels، وبات بإمكان صنّاع المحتوى استخدام هذه الميزة لمعرفة مستوى أدائهم عبر الإنترنت بشكل أفضل.

وتسمح "إنستغرام" لمستخدميها ذوي الحسابات التجارية وصناع المحتوى بالوصول إلى مقاييس مختلفة تسمى "الإحصاءات" وتوضح لهم كيفية أداء منشوراتهم وباتت الشركة تتيح لهم الآن الوصول إلى المزيد من البيانات من خلال إطلاق "الإحصاءات" لفيديوهات الـ Reels و Live video .

وبينما كان الفيديو المباشر Live video متاحاً عبر المنصة منذ فترة، فإن فيديوهات الـ Reels هي إضافة جديدة إلى حد ما، حيث طرحتها "إنستغرام" في العام الماضي بعد أشهر من الاختبار. ومنحت هذه الخاصية المستخدمين "بديلاً" عن منصة "تيك توك".

خاصية "رييلز" في "انستغرام"
خاصية "رييلز" في "انستغرام"

ومع وجود بيانات الإحصاءات الجديدة، يمكن للمستخدمين معرفة عدد مرات تشغيل الفيديوهات وعدد "الإعجابات" والتعليقات وعدد مرات الحفظ والمشاركة التي تحصل عليها مقاطع فيديو Reels القصيرة، بالإضافة لعدد الحسابات التي يصل إليها كل فيديو.

وبالنسبة إلى مقاطع الفيديو المباشرة، تعرض صفحة الإحصاءات عدد التعليقات والمشاركات التي يحصلون عليها، وعدد الحسابات التي يصلون إليها وذروة مشاهديها المتزامنين.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت "إنستغرام" بتحديث صفحة إحصاءات الحساب، التي يمكن الوصول إليها عبر القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى، بمزيد من المعلومات المفيدة.

ويقسّم قسم "مدى الوصول" الحسابات التي تتفاعل مع محتوى المستخدم إلى "متابعين" و"غير متابعين".

وعلاوة على ذلك، فإن قسم "مدى الوصول" يصنف المحتوى بناءً على مدى الوصول والتفاعل مع نوع الحساب، لمنح المستخدمين فكرة عما هو أكثر فاعلية لجماهيرهم.

خاصية "رييلز" في "انستغرام"
خاصية "رييلز" في "انستغرام"

كما ستبدأ "إنستغرام" خلال الأشهر القادمة بطرح خيارات "الإطار الزمني المحدد" في صفحة الإحصاءات، بحيث يمكن للمستخدمين فلترة البيانات بطرق أخرى غير رؤية الأرقام لآخر 7 أو 30 يوماً فقط كما هو الحال الآن.

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كما سيمكن للمستخدمين في المستقبل القريب الوصول إلى بيانات الإحصاءات عبر دخول التطبيق من متصفح في كمبيوتر أو لابتوب (وليس عبر التطبيق المثبت على الهاتف).

ووعدت المنصة بالمزيد من التحديثات للميزة على مدار العام لمساعدة الأنشطة التجارية التي تتطلع إلى زيادة جمهورها وإشراك متابعيها.

ويأتي هذا التحديث بعد أسابيع قليلة من تقديم شركة آبل لنظام iOS 14.5 مع سياسة App Tracking Transparency.

وأصبحت "إنستغرام" مطالبة بأخذ الإذن قبل تتبع المستخدمين، ويتعين عليها الآن منح صناع المحتوى أدوات أخرى لفهم الجماهير بشكل أفضل ومساعدة الأنشطة التجارية على استخدام منصة مشاركة الصور من أجل تحقيق الدخل من المنتجات.

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