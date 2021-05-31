ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟

ظهر مؤخراً تطبيق "غوغل كاميرا" فأصبح أحد أفضل تطبيقات الكاميرا على الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" فجعل الجميع يتسابق في تحميله واستخدامه على هواتفهم.

لكن ما هو تطبيق "غوغل كاميرا"؟ ولماذا يجعل الصور الملتقطة بالهاتف أفضل من غيرها إلى هذا الحد؟

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ما هو تطبيق "غوغل كاميرا"؟

يعتبر "غوغل كاميرا" هو التطبيق الرسمي للكاميرا في هواتف "غوغل بيكسل"، وهو الطريقة الوحيدة لتشغيل الكاميرا على هذه الهواتف بعيداً عن تحميل تطبيقات خارجية.

وبفضل هذا التطبيق، الذي يعرف أيضاً باسم GCam، باتت الصور الملتقطة بكاميرا هواتف "غوغل بيكسل" تتفوق على الكثير من تلك الملتقطة في الهواتف الرائدة، على الرغم من كون مواصفات الكاميرا في "بيكسل" أقل من منافسيها.

وقد تم تطوير "غوغل كاميرا" من قبل مطوري نظام "أندرويد" أنفسهم وفريق أبحاث "غوغل" بهدف معالجة الصور بعد التقاطها. ويعمل التطبيق على معالجة الصور الملتقطة من كاميرا الهاتف لتصبح أفضل من الصور الأساسية التي تم التقاطها عبر الكاميرا الرسمية للهاتف (باستثناء هواتف "غوغل بيكسل" التي تعمل أصلاً عبر هذا التطبيق حصراً).

وتعتمد الكثير من التطبيقات الأخرى على هذا التعديل، بدايةً من "انستغرام" مروراً بالتطبيقات المشهورة مثل B365 وغيرها من تطبيقات التأثيرات المعروفة.

ما هي المميزات التي يضيفها لهاتفك؟

تستطيع باستخدام تطبيق "غوغل كاميرا" الحصول على مجموعة من المميزات مثل:

التصوير بالحركة البطيئة

ويعني هذا إمكانية التصوير بمعدل إطارات إما 120 إطار في الثانية أو 240 إطار في الثانية، ويختلف عدد الإطارات بحسب إمكانيات عدسة الهاتف.

وبذلك يضيف هذا التطبيق خاصية جديدة لهواتف الفئة المتوسطة التي لم تكن تتضمن ميزة التصوير بالحركة البطيئة.

تأثير Bokeh

يعتبر هذا التأثير أحد أشهر طرق التصوير، وهو يعرف أيضاً بـ"وضع البورتريه".

وكانت آبل قدمت هذا الوضع لأول مرة في هاتفها iPhone 7، وأصبح منذ ذلك ضرورة في كل كاميرات الهواتف.

ويعمل تطبيق "غوغل كاميرا" على تقديم هذه التقنية لهواتف أندرويد المتنوعة وتحسين نتائجها.

جودة HDR+

تعبّر هذه الجودة عن معيار دقة الألوان الموجودة في الصور، أو بمعنى أصح مدى وضوحها.

ويعمل هذا الوضع جعل الصور الليلة أكثر وضوحاً، وذلك عن طريق التقاط أكثر من صورة واختيار أفضل صورة من بينها.

ثم يعمل التطبيق على تحسين جودة الصور الملتقطة عن طريق جمع البيانات من مختلف الصور التي التقطها التطبيق.

وضع Smart Burst

يستطيع هاتفك مع تثبيت "غوغل كاميرا" التقاط مجموعة كبيرة من الصور معاً، ويصل عدد هذه الصور إلى 10 صور في الثانية الواحدة.

وعندما تنتهي من التصوير فإن الهاتف يختار الصورة الأفضل تلقائياً، ويتم الاحتفاظ بهذه الصورة والتخلي عن باقي الصور التي تم التقاطها.

وضع تثبيت الفيديو

يمكن للتطبيق تثبيت الفيديو ورفع جودة الصور عبر "مثبت الصور البصري" في الهاتف مع التثبيت الرقمي من التطبيق.

ويبدأ "غوغل كاميرا" في معالجة الفيديو الذي قمت بالتقاطه حتى يقوم بإزالة الإهتزازات الموجودة فيه، ثم إصلاح تركيز الفيديو.

وضع بانوراما

تمتلك الكثير من التطبيقات هذا الوضع، ولكن تطبيق "غوغل كاميرا" يتفوق عليهم في كونه غير محدود بزوايا أو درجات معينة، ويمكنك من خلاله التقاط صور بانوراما بشكل عرضي أو طولي أو حتى من العدسة الواسعة للغاية.