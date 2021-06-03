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مايكروسوفت تحدد موعد الإعلان عن الإصدار الجديد من ويندوز

شركة مايكروسفت

مايكروسوفت تحدد موعد الإعلان عن الإصدار الجديد من ويندوز

تشير بعض التوقعات إلى أن هذا التحديث من النظام سيكون أقرب لإصدار Windows 11 من نظام التشغيل

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دبي - العربية.نت

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حددت مايكروسوفت يوم 24 من يونيو للإعلان عن الإصدار الجديد من منصة Windows، إذ بدأت الشركة العمل على تطوير الجيل الجديد من النظام بالفعل.

وكانت شركة مايكروسوفت قد كشفت عن الإصلاحات والمميزات الجديدة في Windows 10 منذ أسبوع تقريباً، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على موعد إطلاق الإصدار الجديد قبل نهاية الشهر الجاري.

ولم تكشف تغريدات مايكروسوفت عن تفاصيل دقيقة حول الجديد من مميزات منصة ويندوز، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد على أن هذا التحديث سيكون من بين أهم التحديثات المقدمة من الشركة لنظام التشغيل.

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وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا، خلال مشاركته في مؤتمر "مايكروسوفت بيلد 2021" الافتراضي، أن الإصدار الجديد سيتضمن تغييرات جوهرية في مستكشف الملفات الخاص بالويندوز وقائمة البداية، بالإضافة إلى مركز الأنشطة الحوسبية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيوفر فرصًا اقتصادية كبيرة للمطورين والمبتكرين، واصفًا التغييرات والخواص المستحدثة على النظام تمثل التحدثيات الأكثر أهمية في نظام الويندوز منذ أكثر من عقد مضى.

وأضاف أن الإصدار الجديد قد يحمل اسما تجاريا يعرف باسم "صن فالي" وقد يتضمن بعض الخواص التي اشتمل عليها نظام "ويندوز 10 إكس" الذي توقف طرحه في الأسواق مؤخرًا.

يذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا بشكل رسمي عن توقيف إصدار "ويندوز 10 إكس" لأجهزة الكمبيوتر الشخصي ذات الشاشتين.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا التحديث من النظام سيكون أقرب لإصدار Windows 11 من نظام التشغيل، وهي توقعات ترتكز على منشور أصدر من مايكروسوفت في مايو، والذي أكدت من خلاله على أن الشركة تستعد لإحداث ثورة في منصة Windows UX على مدار السنوات القادمة.

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