إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue.. وهذه مزاياها

أعلنت منصة تويتر رسمياً عن إطلاق "تويتر بلو" Twitter Blueوهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر الوصول إلى ميزات جديدة، مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للقراءة والفهم.

وبدأ طرح الخدمة أمس الخميس في كندا وأستراليا، حيث يكلف الاشتراك 3.49 دولار كندية أو 4.49 دولار أسترالية شهرياً.

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وتمنحك هذه الخدمة ميزة سحب تغريداتك قبل نشرها فعلياً. كما تتيح لك ميزة "مجلدات الإشارات المرجعية" لتجميع التغريدات المحفوظة بهدف تسهيل العثور عليها لاحقاً.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك هذه الخدمة استخدام "وضع القارئ" لمواكبة المواضيع الرائجة من خلال تحويلها إلى نص سهل القراءة ودمج التغريدات معاً في صفحة واحدة.

كذلك، تضيف Twitter Blue خيار انتقاء "سمة لونية" جديدة لحسابك، إلى جانب القدرة على تغيير لون أيقونة تطبيق "تويتر" نفسه.

ويحصل المشتركون بالخدمة أيضاً على إمكانية الوصول إلى الدعم المخصص لعملاء الاشتراك. ويعني هذا الأمر أن مستخدمي Twitter Blue يحصلون على إطار زمني سريع لحل مشكلاتهم مع التطبيق أو الموقع.

وينطبق الإطار الزمني المعجل على أي نوع من بطاقات الدعم التي قد يرسلها المستخدم، مما يعني أنه سيحصل على دعم أسرع للمشكلات المتعلقة بالحساب وكذلك إذا كان يبلغ عن شخص ما بسبب مضايقته.

وقالت "تويتر" إنها أطلقت Twitter Blue أولاً في أستراليا وكندا لاكتساب فهم أعمق لما يجعل تجربة المستخدم عبر المنصة أكثر تخصيصاً وتعبيراً.

ويُعد تقديم خدمة اشتراك مدفوعة تغييراً مهماً في نموذج أعمال "تويتر". وكانت الشركة في السابق تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات لتحقيق إيراداتها. ولكن المنافسة الشديدة والضغط من المستثمرين دفعها إلى استكشاف مصادر جديدة للإيرادات.

وبدأت "تويتر" في أوائل شهر مايو الماضي باختبار خدمة Tip Jar التي تتيح للمستخدمين إرسال مدفوعات لمرة واحدة إلى حساباتهم المفضلة.

بالإضافة إلى ذلك تسمح ميزة Super Follows، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي، للمستخدمين بتحصيل اشتراكات مقابل أمور كالتغريدات الإضافية أو كالرسائل الإخبارية.