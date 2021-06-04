.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue.. وهذه مزاياها

خدمة تويتر بلو الجديدة
خدمة "تويتر بلو" الجديدة
تويتر

إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue.. وهذه مزاياها

يُعد تقديم خدمة مدفوعة تغييراً مهماً في نموذج أعمال "تويتر" التي كانت تعتمد في السابق بشكل أساسي على الإعلانات لتحقيق إيراداتها وباتت تستكشف مصادر جديدة للدخل

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت منصة تويتر رسمياً عن إطلاق "تويتر بلو" Twitter Blueوهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر الوصول إلى ميزات جديدة، مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للقراءة والفهم.

ميزة التراجع عن التغريد من تويتر بلو
ميزة التراجع عن التغريد من تويتر بلو

وبدأ طرح الخدمة أمس الخميس في كندا وأستراليا، حيث يكلف الاشتراك 3.49 دولار كندية أو 4.49 دولار أسترالية شهرياً.

وتمنحك هذه الخدمة ميزة سحب تغريداتك قبل نشرها فعلياً. كما تتيح لك ميزة "مجلدات الإشارات المرجعية" لتجميع التغريدات المحفوظة بهدف تسهيل العثور عليها لاحقاً.

ميزة المجلدات الجديدة من تويتر بلو
ميزة المجلدات الجديدة من تويتر بلو

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك هذه الخدمة استخدام "وضع القارئ" لمواكبة المواضيع الرائجة من خلال تحويلها إلى نص سهل القراءة ودمج التغريدات معاً في صفحة واحدة.

كذلك، تضيف Twitter Blue خيار انتقاء "سمة لونية" جديدة لحسابك، إلى جانب القدرة على تغيير لون أيقونة تطبيق "تويتر" نفسه.

ويحصل المشتركون بالخدمة أيضاً على إمكانية الوصول إلى الدعم المخصص لعملاء الاشتراك. ويعني هذا الأمر أن مستخدمي Twitter Blue يحصلون على إطار زمني سريع لحل مشكلاتهم مع التطبيق أو الموقع.

ميزة تجميع التغريدات وقراءتها كنص متكامل من تويتر بلو
ميزة تجميع التغريدات وقراءتها كنص متكامل من تويتر بلو

وينطبق الإطار الزمني المعجل على أي نوع من بطاقات الدعم التي قد يرسلها المستخدم، مما يعني أنه سيحصل على دعم أسرع للمشكلات المتعلقة بالحساب وكذلك إذا كان يبلغ عن شخص ما بسبب مضايقته.

وقالت "تويتر" إنها أطلقت Twitter Blue أولاً في أستراليا وكندا لاكتساب فهم أعمق لما يجعل تجربة المستخدم عبر المنصة أكثر تخصيصاً وتعبيراً.

بـ"قلب مكسور".. إيلون ماسك يضرب بيتكوين مجدداً قصص خاصة عملات مشفرة بـ"قلب مكسور".. إيلون ماسك يضرب بيتكوين مجدداً

ويُعد تقديم خدمة اشتراك مدفوعة تغييراً مهماً في نموذج أعمال "تويتر". وكانت الشركة في السابق تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات لتحقيق إيراداتها. ولكن المنافسة الشديدة والضغط من المستثمرين دفعها إلى استكشاف مصادر جديدة للإيرادات.

وبدأت "تويتر" في أوائل شهر مايو الماضي باختبار خدمة Tip Jar التي تتيح للمستخدمين إرسال مدفوعات لمرة واحدة إلى حساباتهم المفضلة.

بالإضافة إلى ذلك تسمح ميزة Super Follows، التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي، للمستخدمين بتحصيل اشتراكات مقابل أمور كالتغريدات الإضافية أو كالرسائل الإخبارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد