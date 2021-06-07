هل يتجسس سناب شات عليك؟

تمتلك سناب شات نوع محتوى يدعى Snaps وهو المحتوى الذي تتميز به المنصة وتعتمد عليه بشكل أساسي في استخدامها.

ويفترض بأن يكون محتوى Snaps خاصا للشخص الذي ترسله إليه، وأن يكون مؤقتًا، ما يعني أن هذا أن المحتوى يختفي تلقائيا بعد 24 ساعة أو بعد مشاهدته.

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لكن هل يختفي هذا المحتوى بمجرد انتهاء المدة الزمنية؟ وهل يتمكن فريق الشركة من رؤية المحتوى الخاص بك؟

بالواقع، تستطيع سناب شات من الناحية التقنية الوصول إلى المحتوى الذي تنشره، ولكن سياسة استخدام المنصة تؤكد أن محتويات الفيديو الخاصة بك تظل خاصة طالما لم تقم بنشرها بشكل عام.

وتعتبر سياسة الخصوصية في سناب شات وكون المحتوى خاصا أحد أسباب انتشار المنصة وتفضيل الكثيرين لها.

كما تعلم المنصة تفضيل مستخدميها للخصوصية بشكل أساسي، ولهذا فإن Snaps تختفي تلقائيًا بمجرد مشاهدتها في بعض الحالات، ولكن قبل مشاهدتها فهي تظل موجودة حتى 24 ساعة في المجموعات، وحتى 30 يومًا في الرسائل الخاصة للمستخدمين.

لا تحاول...

على الرغم من أن سياسة الاستخدام والخصوصية في المنصة تؤكد وبشكل واضح أن الشركة لن تحاول مشاهدة المحتوى والوصول إليه طالما كان خاصًا.

إلا أنها تضم بعض الفقرات التي تتحدث عن إمكانية وصول الشركة للمحتوى وكيف أنها تستخدمه بطريقة ذكية لكسب الأموال.

من يستطيع الوصول إلى محتواك؟

إلى ذلك، تعتبر المنصة مثل جميع منصات التواصل الاجتماعي مجانية الاستخدام، ولذلك فإن أرباح الشركة قائمة على بيع الإعلانات للشركات.

وتستخدم الشركة تقنية الإعلانات الموجهة، وهذا يعني تخصيص الإعلان وتوجيهه لفئة معينة حتى تشاهده دون غيرها.

وفي بعض الأحيان فإن تقنية Snaps تستخدم لتحسين جودة الإعلانات وتوجيهها، إلا أن الشركة لم تفصح عن طريقة استخدام Snaps أو كم المعلومات التي تخرج منها.

وحتى تتمكن سناب شات من الوصول إلى هذه المعلومات يجب أن تستطيع الوصول إلى Snaps على عكس ما يدعون.

كما توجد حالات قانونية وصلت فيها سناب شات إلى محتوى Snaps وعرضته في المحكمة، وقد استخدم هذا المحتوى كدليل ضد المتهم.

ليست الوحيدة

والأهم أن سناب شات ليست الشركة الوحيدة التي تستطيع الوصول إلى المحتوى الخاص بك، وهذا لأن المنصة لا تضع قيود على التطبيقات الخارجية التي تستخدم المنصة.

وهذا يعني في حالة تثبيت تطبيق يستخدم منصة سناب شات أو يحصل على صلاحيات الوصول إليها، فإن هذا التطبيق يستطيع الوصول إلى جميع محتواك عبر سناب شات.

ويمكن أيضاً للمستخدمين تسجيل محتوى snaps الخاص بك، ومشاركته عبر أي طريقة، وهذا لأن سناب شات لا تضع قيودًا على تسجيل المحتوى فيها.

الجدير ذكره أن المنصة تؤكد بشكل عام أنك يجب ألا تشارك أي محتوى تخشى أن يظهر للعامة، وهذا اعتراف ضمني منها بضعف التأمين.

ولكن تظل منصة سناب شات أكثر أمنًا من المنصات التي تتبع كل خطواتك مثل فيسبوك وغوغل.