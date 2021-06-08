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لمنافسة زوم وتيمز.. أبل توفّر "فيس تايم" لأجهزة أندرويد

The logo of FaceTime is pictured on an Ipad's screen, on January 29, 2019 in Rome. A newly discovered FaceTime bug lets people hear and even see those they are reaching out to on iPhones using the video calling software, sparking privacy fears.
تطبيق "فيس تايم" على متجر "أبل"
أبل

لمنافسة زوم وتيمز.. أبل توفّر "فيس تايم" لأجهزة أندرويد

أبل تعلن خططاً لزيادة خصوصية المستخدمين.. وتحاول المنافسة في مؤتمرات الفيديو عبر تطوير "فيس تايم"

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واشنطن – رويترز

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أعلنت شركة "أبل"، الاثنين، خططاً لزيادة خصوصية المستخدمين والإبقاء على بياناتهم بعيدة عن متناول شركات أخرى، وأضافت خصائص تشمل مؤتمرات الفيديو الموسعة وتخزين بطاقات الهوية الحكومية الافتراضية على هواتف "آيفون".

جاء الإعلان عن التغييرات في مؤتمر "أبل" السنوي العالمي لمطوري البرمجيات، الذين شكا بعضهم من سيطرة الشركة على التطبيقات التي يمكن أن تظهر على أجهزتها، وكذلك عمولتها التي تتراوح بين 15% و30% على المبيعات الرقمية.

تيم كوك رئيس "أبل" يحيي المطورين خلال المؤتمر أمس
تيم كوك رئيس "أبل" يحيي المطورين خلال المؤتمر أمس

ويسمح الكثير من الخصائص الجديدة لمستخدمين "أيفون" بحماية البيانات، وكذلك بأخذ صورة ضوئية من بطاقات هويتهم في الولايات الأميركية المشاركة بالنظام الجديدة وتشفيرها في "محفظة المستخدم الرقمية"، إلى جانب بطاقات الائتمان وبطاقات العبور في بعض المدن الأميركية. وتعمل الشركة مع "إدارة أمن النقل" الأميركية من أجل قبول بطاقات الهوية الرقمية في المطارات.

وفي حالات كثيرة لا يمكن لـ"أبل" نفسها أن ترى المعلومات المرتبطة بالمستخدمين. فالشركة حدثت النسخة المدفوعة من خدمة التخزين "آي كلاود" لتشمل خدمة تحجب عادات المستخدم في تصفح الإنترنت، حتى من "أبل". وستسمح ميزة أخرى من "آي كلاود" للمستخدمين بإخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني الحقيقية. وقالت "أبل" إن سعر "آي كلاود" لن يتغير مع إضافة الخصائص الجديدة.

تيم كوك يتحدث خلال المؤتمر أمس عن إجراءات الخصوصية الجديدة
تيم كوك يتحدث خلال المؤتمر أمس عن إجراءات الخصوصية الجديدة
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وعدلت "أبل" أيضاً بعض تطبيقاتها وخدماتها بطريقة قد تزيد منافستها مع تطبيقي "زوم" التابع لشركة "زوم فيديو كوميونيكيشنز"، و"تيمز" التابع لـ"مايكروسوفت". يأتي هذا بعدما زاد استخدام التطبيقين بشدة خلال جائحة كورونا.

وقد حدثت "أبل" تطبيقها للدردشة المرئية "فيس تايم" للسماح بترتيب مكالمات مع أكثر من شخص وجعل البرمجيات متوافقة مع أجهزة "أندرويد" و"ويندوز".

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