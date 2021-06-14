أفضل البدائل الآمنة لبريد ياهو الإلكتروني

تعرض بريد ياهو الإلكتروني لأكثر من عملية اختراق في الآونة الأخيرة، ولذلك أصبح اختيارًا غير آمن ولا يمكن الاعتماد عليه.

وقد تسربت بيانات أكثر من 3 مليارات مستخدم في أحد هذه العمليات، وبالتالي تركه الكثيرون وبحثوا عن حلول أكثر أمنًا.

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وقد يتوجه البعض مباشرةً لخدمات البريد الإلكتروني المشهورة مثل جيميل أو بريد مايكروسوفت.

ولكن ماذا إن كنت تبحث عن مزود بريد آخر أكثر أمانًا ولا يرتبط اسمه بأي شركة من الشركات العملاقة؟

ولذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من أكثر خدمات البريد الإلكتروني الآمنة البديلة لبريد ياهو الإلكتروني.

خدمة بريد ProtonMail:

تأسست شركة ProtonMail في عام 2013 على يد مجموعة من العلماء في سويسرا التي تعرف بحماية الخصوصية.

وعندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالسجلات فإن شركة ProtonMail تتبع سياسة صارمة ضدها، ولذلك لا تبقي أي سجلات لأي عملية أو بريد إلكتروني يرسل عبرها.

وتستخدم الشركة التشفير بين الطرفين لحماية المستخدمين، وهو تأمين أفضل بكثير من الذي يقدمه بريد ياهو الإلكتروني.

ولا تمتلك الخدمة تطبيقاً للحساب، ولكن بدلاً من ذلك تعتمد على تطبيقات الهواتف بالإضافة إلى تطبيق ويب.

وتوفر الخدمة نسخة مجانية بسعة 500 ميجابايت فقط، ويمكنك الاشتراك للحصول على سعة تخزين أكبر.

خدمة Tutanota:

تقدم خدمة Tutanota للبريد الإلكتروني مجموعة من المميزات تجعلها مفضلة من قبل الكثيرين.

وتمتاز الخدمة بتقديم مساحة تخزين سحابية كبيرة، ولذلك يفضلها من يبحث عن مساحات التخزين الكبيرة.

وهي تأتي بمجموعة من التطبيقات لجميع أنظمة التشغيل، وذلك بالإضافة لتطبيق ويب يمكن الوصول إليه.

وتعتمد الخدمة على ثلاثة طرق مختلفة في تشفير البريد الإلكتروني، وهذا بالإضافة لإزالة أي بيانات رقمية مسجلة داخل البريد مثل عنوان IP أو اسم المرسل والمستقبل.

كما يمكنك استخدام التوثيق ثنائي الخطوات للوصول إلى حسابك والبيانات المخزنة في رسائل البريد الإلكتروني.

وتقدم خدمة Tutanota خطة مجانية بمساحة تخزين تصل إلى 1 غيغابايت.

وتأتي باقي الخطط المدفوعة بأسعار منخفضة مقارنةً بباقي الاختيارات الآمنة.

وبسبب هذه المميزات المختلفة فإننا ننصح باستخدام Tutanota كبديل مجاني وسهل بدلاً من بريد ياهو.

خدمة Zoho Mail :

تستهدف خدمة Zoho Mail الشركات بشكل خاص، ولذلك فهي أحد أفضل خدمات البريد الإلكتروني للشركات ورجال الأعمال.

وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات المتكاملة لتعمل على تحسين تجربة المستخدم وتأمينها، وضمن هذه الخدمات أداة لإدارة كلمات المرور.

وتأتي خدمة Zoho Mail كبديل آمن أكثر من ياهو خاصةً للشركات، ويمكنك استخدامها من خلال تطبيقات الهواتف أو تطبيق الويب.

وتوفر الشركة نسخة مجانية من الخدمة، ولكنك لن تتمكن من استخدام تطبيقات الهواتف.

وتأتي أسعار الخدمة مناسبة ومخفضة طوال العام.

خدمة Mailfence:

يمكنك باستخدام خدمة Mailfence التمتع بمجموعة من المميزات التي لا تتعلق فقط بالخصوصية.

وذلك لأنها توفر لك مجموعة من المميزات الأخرى المتعلقة باستخدام البريد الإلكتروني مثل: خدمة تخزين مؤمنة للمستندات بالإضافة إلى أجندة مؤمنة.

وتقدم الشركة اختيارات التشفير مختلفة لمن يرغب في ذلك، وهذا يعني أكثر من طريقة تشفير واحدة، بالإضافة إلى إمكانية التأكد من هوية المستقبل قبل فتح الرسالة.

ويمكنك استخدام Mailfence عبر الحساب المجاني، وهو يوفر لك مساحة تخزين حتى 500 ميجابايت لجميع خدماتها.