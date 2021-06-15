.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لأول مرة في مواقع التواصل.. صيغة المؤنث تطل من "تويتر"

تويتر
تعبيرية

لأول مرة في مواقع التواصل.. صيغة المؤنث تطل من "تويتر"

"تويتر" أول موقع للتواصل الاجتماعي يُدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلق موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء إعدادا جديدا يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث، وهو أول موقع للتواصل الاجتماعي يُدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة"، بحسب ما قاله موقع العصفور الأزرق.

وقالت رشا فواخيري، رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربية المؤنثة. فيمكن بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض".

علامة تويتر الزرقاء.. هكذا تحصل عليها ببساطة! تكنولوجيا علامة تويتر الزرقاء.. هكذا تحصل عليها ببساطة!

كما أضافت "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة".

وتابعت "كمنصة مفتوحة.. هدفنا في تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل".

كما أوضحت المسؤولة، أن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.

وقبل اليوم، كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرّد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل: "غرّدي".

مخاطبة المرأة العربية

وقالت فواخيري "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية".

كما تابعت "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا... ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات"، مضيفة أن الشركة بدأت باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.

يذكر أن شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية ومقرها دبي قد أضافت في أبريل نيسان خيار لغة مشابها على موقعها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير
على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه "مشكلة كبيرة للغاية"!
قبل أن تذهب
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
اكتشف المزيد