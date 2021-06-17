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سبوتيفاي تدخل المنافسة في وجه "كلوب هاوس".. تطبيق جديد للمنتديات الصوتية      

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سبوتيفاي تدخل المنافسة في وجه "كلوب هاوس".. تطبيق جديد للمنتديات الصوتية

يمكن لمستخدم تطبيق"غرينروم" الانضمام إلى منتدى للمحادثة أو إنشاء منتداه الخاص المتاح للعامة

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نيويورك - فرانس برس 

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أطلقت مجموعة سبوتيفاي السويدية منصة للمحادثات الصوتية الإلكترونية بميزات شبيهة بتلك الموجودة في تطبيق "كلوب هاوس" الذي استحال مرجعا في هذه السوق الآخذة في النمو.

وقد طوّرت سبوتيفاي هذا التطبيق الذي يحمل اسم "غرينروم" إثر استحواذها نهاية آذار/مارس على شركة "بيتي لابز" المتخصصة في المنتديات الصوتية.

ويعود لهذه الأخيرة خصوصا الفضل في إطلاق منصة "لوكر روم" التي تستضيف حلقات نقاش صوتية مباشرة بشأن مواضيع متصلة بالرياضة وشكّلت حجز زاوية لانطلاق "غرينروم".

ويمكن لأي مستخدم لـ"غرينروم" الانضمام إلى منتدى للمحادثة أو إنشاء منتداه الخاص المتاح للعامة.

تطبيق "كلوب هاوس"
تطبيق "كلوب هاوس"

كذلك بإمكان صانعي المحتويات الصوتية تسجيل محادثة بكاملها أو بجزء منها وإضافتها إلى برنامج مسجل مسبقا.

وأعدّت سبوتيفاي نظاما للإشراف على المحادثات لم توضح عن تفاصيل عمله.

وبعد الطفرة الكبيرة في عالم المدونات الصوتية (بودكاست)، تحقق المحتويات الصوتية المباشرة (لايف أوديو)، بما يشمل المنتديات المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، رواجا كبيرا منذ ما يقرب من عام بدفع خصوصا من نجاح تطبيق "كلوب هاوس".

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، سجل هذا التطبيق أكثر من 18 مليون تحميل على الأجهزة الذكية، وفق موقع "آب ماجيك" المتخصص.

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لكن تسود شكوك حيال ربحية هذا النموذج وقدرة هذه المنصات على تحقيق إيرادات مالية من المحتويات المنشورة عليها.

ودخلت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا على هذا الخط، بينها تويتر التي أطلقت "سبايسز" في كانون الأول/ديسمبر، أو فيسبوك التي أقامت أول منتدى لخاصيتها "لايف أوديو رومز" الثلاثاء مع رئيسها مارك زاكربرغ.

كذلك، يواجه اللاعبون الجدد في القطاع منافسة مع "ديسكورد" الموجودة في مجال المحتويات الصوتية المباشرة منذ 2015 والتي تضم أكثر من 140 مليون مستخدم، مع تموضع مختلف من خلال التوجه خصوصا لمحبي ألعاب الفيديو.

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