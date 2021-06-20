عيب "غريب" يقطع اتصال آيفون بشبكة "واي فاي"

اكتشف باحثون أمنيون تعرض هواتف "آيفون" لمشكلة في الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي)، تنتج بسبب تسميتها الغريبة.

وذكر موقع "Apple Insider" أن الباحث الأمني، كارل شو، اكتشف أن التسمية "الغريبة" يكسر شبكة "الواي فاي" على أجهزة أبل".

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

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وعرض شو في مقطع مصور شاركه عبر حسابه على موقع "تويتر" مثالا لما يقوله، بأنه عند تسمية شبكة "الواي فاي" المنزلية باسم "٪ p٪ s٪ s٪ s٪ s٪ n"، فسوف يفقد هاتف "آيفون" أو الآيباد القدرة على الاتصال بالإنترنت اللاسلكي.

كما أشار إلى أنه يمكن حل ذلك العيب عن طريق إعادة تعيين إعدادت الشبكة بالخطوات التالية: (الإعدادات، عام، إعادة تعيين، إعادة تعيين إعدادات الشبكة).

كما أوضح أنه اختبر الخطأ مع نظام تشغيل "آي أو إس 14.4.2"، لكنها ما زالت تمثل مشكلة لنظام تشغيل "آي أو إس 14.6".

ومن المعروف أن العيوب المتعلقة بالرموز شائعة، إذ سبق وأن حدث خطأ في تطبيقات "آي أو إس" و"ماك أو إس" في عام 2018 بسبب استخدام رمز واحد، ومع ذلك، فإن مشكلات إنترنت "الواي فاي" نادرة الحدوث.

وينصح خبراء الأمن بضرورة انتقاء اسم واضح ومفهوم لشبكة الإنترنت اللاسلكية في المنزل، منعا لتعطل شبكة "الواي فاي" على هواتف أبل.