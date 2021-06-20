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هكذا يعمل "فيس تايم" على أجهزة أندرويد

فيس تايم

هكذا يعمل "فيس تايم" على أجهزة أندرويد

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن كان حصرياً لها، أتاحت شركة" أبل" الأميركية تطبيقها الخاص "فيس تايم" للاستخدام على أجهزة "أندرويد"، وذلك في تحديث نظامها الأخير iOS 15.

وكانت الميزة الكبيرة لتطبيق ”فيس تايم“ هي المكالمات عبر المنصات، حيث يمكن إنشاء رابط للتطبيق ومشاركته مع الآخرين، ما يجعل أصحاب هواتف "أندرويد" قادرين على إجراء مكالمات عبر التطبيق الشهير.

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كما يمكن استخدام هذا الرابط عبر أجهزة أندرويد، وأجهزة الحواسيب المكتبية العاملة بنظام التشغيل "ويندوز"، مما يؤدي إلى توسيع الخدمة للمرة الأولى في تاريخها.

وتسمح ميزة SharePlay للمستخدمين بمشاركة الوسائط داخل مكالمة "فيس تايم"، بما في ذلك العروض والأفلام والموسيقى من مختلف مقدمي الخدمات.

ولكن كيف يعمل تطبيق اجتماعات الفيديو، على "أندرويد"؟

أتاحت شركة آبل ذلك، من خلال تطبيق ويب يمكن الوصول إليه عبر رابط دعوة خاص يتم إرساله من أجهزة "آيفون" فقط.

ويمكن إرسال الدعوة عبر التطبيق مباشرة، وبعد أن تقوم بتشغيله على هاتف آيفون قم بالضغط على إرسال رابط الدعوة، وتستطيع إضافة أي اسم ترغب فيه للمحادثة الخاصة بك لتكون أكثر وضوحًا.

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بعد ذلك قم بإرسال رابط الدعوة عبر أي وسيلة تواصل اجتماعي وعندما يصل الرابط إلى مستخدم أندرويد، فإنه يقوم بتسجيل اسمه وبعد ذلك يتم استخدام التطبيق كأنه يمتلك هاتف "آيفون"، أو "آيباد".

يذكر أن آبل أطلقت تطبيق "فيس تايم" لأول مرة في 2010.

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