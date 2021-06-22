تعرف على كيفية حذف حساب Zoom نهائيًا

يستخدم الملايين منصة Zoom يوميًا، وهذا ما جعل أسهمها تزداد في القيمة السوقية بعد بداية أزمة كوفيد 19 مؤخرًا. ولكن يرى محبو الخصوصية والمهتمون بالأمن الإلكتروني أن Zoom هي أقل المنصات أمنًا، ولذلك لا يستخدمها البعض.

يمكنك في هذه الحالة حذف حساب المنصة تمامًا، وهذا يعني حذف جميع بياناتك المسجلة لدى المنصة والتوقف عن استخدامها. ولكن إن كنت مشتركًا في النسخة المدفوعة من Zoom فإنك تحتاج لإلغاء اشتراكك في البداية قبل حذف الحساب.

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خطوات حذف حساب Zoom:

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول في المنصة عبر نسخة الويب الخاصة بها، وهذا حتى تتمكن من حذف الحساب نهائيًا. حيث لا تسمح لك Zoom بحذف الحساب عبر تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الحاسوب. وعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك توجه إلى قائمة حسابي الموجودة في أقصى يمين الشاشة.

وبعد ذلك ترى قائمة في الجهة اليسرى من الشاشة توجه إلى اختيار إدارة الحساب ثم اختار صفحة الحساب وبعد ذلك حذف الحساب. قم بإدخال الكود الخاص بك في النافذة المنبثقة التي سوف تظهر لك، ويمكنك أن تجد هذا الكود في بريدك الإلكتروني المسجل لدى ZOOM.

إذا لم تصلك الرسالة قم بالضغط على Send Code حتى تستقبلها، وبعد ذلك قم بتأكيد رغبتك في حذف الحساب.

بعد أن يتم تحديث الصفحة تظهر لك رسالة تخبرك بأن عملية حذف الحساب كانت ناجحة.

وإذا أردت أن تعود لاستخدام المنصة مجددًا، فإنك تحتاج إلى تسجيل الدخول عبر بريد إلكتروني جديد وعمل حساب جديد تمامًا.

وهذا يعني أن جميع بياناتك المتعلقة بالمنصة فقدت ولا يمكن استرجاعها.

المخاوف الأمنية السابقة:

واجهت منصة Zoom مجموعة من المشاكل الأمنية في الفترة الماضية، حيث تمكن المخترقون من الوصول إلى حساب أحد المستخدمين عبر Zoom.

وكانت المنصة تمتلك ثغرة تجعل المستخدمين يصلون إلى الكثير من المعلومات عبر حاسوبك وربما فتح الكاميرا والميكروفون والتجسس عليك أيضًا.

وقد تسببت هذه المشاكل في ترك الكثيرين للمنصة خوفًا على أمنهم، وبالتالي بدأت المنصة في تطبيق اجراءات احترازية جديدة لحماية مستخدميها.

وقد بدأت هذه الإجراءات في التطبيق بدايةً من شهر مايو الماضي، ولذلك فإن المنصة أصبحت أكثر أمنًا من الماضي.

كما ترسل ZOOM تنبيهات متعلقة بالخصوصية واستخدام المنصة، حيث تخبرك التنبيهات الجديدة بالمعلومات التي تصل إلى من يجلس في مقابلك.

وأطلقت المنصة في بداية الشهر الجاري قوانين استخدام وخصوصية جديدة تهدف لحماية المستخدمين وحماية أمنهم، ويمكنك الوصول إلى القوانين الجديدة من هنا.