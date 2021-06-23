تعرف على كيفية استعادة كلمة مرور جيميل أو تغييرها

يعتبر بريد جيميل أحد أشهر خدمات البريد الإلكتروني حول العالم، كما أنك تحتاجه حتى تتمكن من استخدام نظام أندرويد. ولكن ينسى الكثيرون حول العالم كلمة المرور الخاصة بحساباتهم، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون الدخول إلى الحساب أو استخدامه على هاتف جديد.

ويقدم بريد جيميل مميزات متنوعة إلى جانب المراسلة الإلكترونية، ويمكنك استخدام خدمات غوغل المتنوعة عبره ولذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من استعادة كلمة مرور جيميل الخاص بك.

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استعادة كلمة مرور جيميل عند نسيانها:

تسمح لك غوغل باستعادة كلمة المرور في حالة نسيانها، وهذا بعد أن تتأكد أنك المالك الحقيقي لهذا الحساب.

وحتى تتمكن من استعادة كلمة المرور لحساب جيميل قم باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة تسجيل الدخول في جيميل، ثم أدخل بريدك الإلكتروني.



وبعد ذلك قم بالضغط على زر هل نسيت كلمة المرور الموجود بالأسفل.

ثم تبدأ غوغل في توجيه بعض الأسئلة إليك، وتختلف هذه الأسئلة بحسب إعدادات الأمان التي أدخلتها أثناء إنشاء الحساب لأول مرة.

وقد تطلب منك في البداية إدخال رقم الهاتف المسجل لدى المنصة.

أو إدخال رمز التأكيد من تطبيق Google Authenticator الخاص بالتوثيق ثنائي الخطوات.

أو التأكيد عبر الضغط على التنبيه الذي يصلك على الهاتف.

وقد تحتاج إلى إدخال الكود الذي يصلك عبر الهاتف، ولكن أيضًا قد تطلب منك إدخال آخر كلمة مرور تتذكرها أو الإجابة عن الأسئلة السرية التي وضعتها عند تجهيز حساب جيميل لأول مرة.

وتتوقف المنصة عن محاولة إعادة كلمة المرور إذا أخطأت أكثر من ثلاثة مرات متتالية، وينطبق هذا على تجربة الطرق المختلفة.

وهذا يعني أن غوغل لن تسمح لك باستعادة كلمة المرور جيميل إذا تجاوزت أكثر من طريقة دون استعادتها بنجاح.

تغيير كلمة مرور:

تستطيع تغيير كلمة المرور من داخل حساب غوغل مباشرةً، ولكن يفضل أن تقوم بهذا عبر الحساب الشخصي وليس الهاتف المحمول.

ويجب أن تقوم بتسجيل الدخول في حسابك في البداية قبل الإنتقال إلى تغيير كلمة المرور.

يمكنك الانتقال مباشرةً إلى إعدادات حسابك في غوغل عبر الضغط على صورتك الشخصية في الأعلى ثم اختيار إدارة حساب غوغل.

وبعد ذلك قم بالضغط على إعدادات الأمان ثم اختار كلمة المرور، وقد تطلب المنصة إدخال كلمة المرور مرة أخرى.

وعندما تنتهي من إدخال كلمة المرور الجديدة وتأكيدها قم بالضغط على زر تغيير كلمة المرور.

وبعد ذلك تقوم غوجل بتسجيل خروجك من جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول فيها عبر كلمة المرور القديمة.

وتحتاج إلى إعادة تسجيل الدخول مجددًا باستخدام كلمة مرور جيميل الجديدة.