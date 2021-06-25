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بميزات مذهلة.. مايكروسوفت تطلق جيلاً جديداً

مايكروسوفت

بميزات مذهلة.. مايكروسوفت تطلق جيلاً جديداً

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دبي - العربية.نت

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كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن الجيل التالي من برنامج (ويندوز) الخاص بها، (ويندوز 11)، والذي يحتوي على قائمة بداية جديدة، وميزات أخرى.

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وسيكون الإصدار الأحدث من نظام التشغيل الرئيسي لمايكروسوفت، والذي تم الإعلان عنه أمس الخميس، بحسب وكالة أسوشيتد برس، خليفة لنظام التشغيل (ويندوز 10)، الذي طرحته الشركة لأول مرة في عام 2015.

كما من المتوقع أن يصبح (ويندوز 11) متاحا في وقت لاحق من هذا العام على الحواسيب الجديدة وغيرها، وسيتوفر من خلال عملية تحديث مجانية لمن يمتلكون نسخة من (ويندوز 10).

يذكر أنه عندما أطلقت مايكروسوفت (ويندوز 10) قبل ست سنوات، كانت تأمل في أن يساعدها نظام التشغيل الجديد في إعادة بناء الولاء بين المستخدمين، والذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وأجهزة أخرى.

فقد أُطلقت النسخة الأولى منه ف عام 1985، حيث كانت تقدم للمبتدئين "واجهة مستخدم برسومات" حتى يتمكنوا من النقر فوق الرموز، والقوائم باستخدام الفأرة بدلاً من كتابة الأوامر في شاشة فارغة

وكان حينها يعتبر بمثابة "العمود الفقري" للكمبيوتر الشخصي منذ عقود.

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