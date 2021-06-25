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واتساب على خطى إنستغرام.. ميزة رائعة للصور والفيديوهات

واتساب (آيستوك)
واتساب (آيستوك)

واتساب على خطى إنستغرام.. ميزة رائعة للصور والفيديوهات

الميزة الجديدة تسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات تشاهد مرة واحدة

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لن تمتلئ ذاكرة هواتفنا بالصور الواردة عبر واتساب، بعد اليوم، إذ من المقرر أن يدخل التطبيق قريباً ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وتسمح الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا مرة واحدة على غرار إنستغرام، وفق موقع WABetaInfo.

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لمستخدمي أندرويد وآيفون

كذلك، تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التأكد مما إذا كان المستقبل للرسالة قد شاهد الصورة أم لا.

وأضاف الموقع أن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"أي أو أس".

ولا تزال هذه الميزة في مراحلها المبكرة وقد لا تكون متاحة حتى يتم تشغيلها بنجاح حيث ستشمل التجربة عدداً محدداً من المستخدمين الذين يمكنهم استخدامها وتقديم اقتراحاتهم.

وفي حال نجح الإصدار التجريبي، سيتم طرح الميزة للمستخدمين، وفق الموقع.

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