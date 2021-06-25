واتساب على خطى إنستغرام.. ميزة رائعة للصور والفيديوهات

لن تمتلئ ذاكرة هواتفنا بالصور الواردة عبر واتساب، بعد اليوم، إذ من المقرر أن يدخل التطبيق قريباً ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وتسمح الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا مرة واحدة على غرار إنستغرام، وفق موقع WABetaInfo.

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لمستخدمي أندرويد وآيفون

كذلك، تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التأكد مما إذا كان المستقبل للرسالة قد شاهد الصورة أم لا.

وأضاف الموقع أن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"أي أو أس".

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG



This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users! — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021

ولا تزال هذه الميزة في مراحلها المبكرة وقد لا تكون متاحة حتى يتم تشغيلها بنجاح حيث ستشمل التجربة عدداً محدداً من المستخدمين الذين يمكنهم استخدامها وتقديم اقتراحاتهم.

وفي حال نجح الإصدار التجريبي، سيتم طرح الميزة للمستخدمين، وفق الموقع.