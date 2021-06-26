آبل تطلق "سيري" جديدة.. إليك طريقة الوصول إليها

أتاحت آبل أخيراً إمكانية الاختيار بين أصوات "سيري" المختلفة الجديدة بعد تحديث iOS 14.5، بعد إضافة صوتين جديدين للمساعد الذكي.

وظهرت "سيري" لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريباً مع هاتف آيفون 4 إس، وكانت جزءًا لا يتجزأ من تجربة آبل منذ ذلك الوقت، وفق موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

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وعندما تقوم بتغيير صوت "سيري" إلى أحد الأصوات الجديدة، فإن هذا الصوت يصبح معتمداً بين جميع أجهزة آبل الذكية. كما يعني أنك لن تحتاج لتغيير الصوت في جميع أجهزتك، ويكفي تغييره على جهاز واحد متصل بحساب "آي كلاود" الخاص بك.

خطوات للوصول لسيري الجديدة

وللوصول لسيري الجديدة، توجه إلى قائمة إعدادات الهاتف، ثم اختار سيري والبحث.

وبعد ذلك قم باختيار الصوت، وتجد هنا مجموعة من اللهجات المختلفة لسيري بالإضافة إلى الأصوات الأربعة الخاصة بها.

كذلك، تستطيع تجربة كل صوت من أصوات سيري عبر الضغط عليه، ولكن قد يقوم الهاتف بتحميل الصوت في البداية قبل تشغيله.

وتأتي أصوات سيري الجديدة متاحة فقط في اللغة الإنجليزية، وليست متاحة بعد في باقي اللغات.

وعلى الأغلب ستصبح الأصوات الجديدة متاحة ضمن التحديثات القادمة للنظام والمساعد الذكي.

مميزات المساعد الصوتي

وتعتبر سيري من أوائل المساعدات الذكية التي صدرت في الهواتف الذكية، وهذا يعطيها تفوقاً على باقي المساعدات الذكية.

فقد تطورت كثيراً عبر السنوات الماضية لدرجة أن استخدامها أصبح أسهل من استخدام الهاتف في أوقات كثيرة.

وتستطيع التعرف على جميع اللغات واللكنات، وهذا يجعلها قادرة على الاستجابة لك بسهولة كبيرة.

كما، تقدم مجموعة من المميزات الغير موجودة في باقي المساعدات الذكية مثل نشر التغريدات مباشرةً إلى تويتر، وتستطيع وضع المنشورات على فيسبوك مباشرةً وبسهولة أيضاً.

وتساعدك سيري في القيام بالعمليات الحسابية البسيطة والمعقدة على حد سواء، كما تستطيع عرض أسعار العملات وعمليات التحويل المختلفة بسهولة.