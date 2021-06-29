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بعد تعديل الرسائل الصوتية.. "واتساب" يتراجع

واتساب مناسبة

بعد تعديل الرسائل الصوتية.. "واتساب" يتراجع

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دبي - العربية.نت

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في حين يجري تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" تعديلا على الرسائل الصوتية في هواتف "أندرويد"، ليكون خطا نموذجيا بدلا من شكل موجات صوتية، أعرب آلاف المستخدمين عن غضبهم من التعديل كونه يصعّب تمرير الرسائل، علاوة على أن لون الواجهة المعدلة لم يكن مرئيا مع الوضع المظلم.

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وقرر التطبيق العالمي، إزالة الميزة بشكل مؤقت بسبب تعليقات المستخدمين السلبية على الميزة، فيما قال مطوروه لموقع "وابيتا إنفو" أمس الاثنين: "سنطلق الميزة لاحقا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لإرضاء العملاء".

يذكر أن تعديل شكل الرسالة الصوتية يتوافر حاليا على نسخة "واتساب" التجريبية ذات الرقم 2.21.13.17 الخاصة بالهواتف العاملة بنظام أندرويد، بينما لا تتوفر على الهواتف العاملة بنظام IOS.

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