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خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد "حلّت"

سناب شات (آيستوك)
سناب شات (آيستوك)

خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد "حلّت"

مستخدمو التطبيق واجهوا مشكلة في الدخول إليه مباشرة عقب التحديث الجديد

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دبي - العربية.نت

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واجه أمس العديد من مستخدمي تطبيق "سناب شات" مشكلة في التحديث الجديد منعهم من استخدامه.

وأعلنت الشركة في تغريدة على تويتر، أن المشكلة حلّت بالفعل، مطالبة المستخدمين الذين ما زالوا يواجهون المشكلة بالتحديث يدوياً إلى الإصدار 11.34.1.35 في "آبل ستور".

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حسابات معطلة

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على إصلاح مشكلة في التحديث الجديد.

كما قالت في تغريدة نشرتها على حساب الدعم الخاص بخدمة التراسل الشهيرة: "نحن على علم بوجود مشكلة في أحدث إصدار من سناب شات المتوفر في متجر أبل (أبل ستور). انتظر قليلاً، نحن نبحث في الأمر، ونعمل على إصلاحه".

وكان مستخدمون في مناطق عدة حول العالم أعلنوا عن تعطل حساباتهم في سناب شات، حيث لم يتمكنوا من الدخول إليها مباشرة عقب تحميل التحديث الجديد.

وتُعدّ منصة سناب شات أول شبكة اجتماعية مختصة بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، ورغم شعبيتها، إلا أنها تتوفر على الأجهزة المحمولة فقط، ولا يمكن تحميل سناب شات للكمبيوتر بشكل رسمي.

سناب شات
سناب شات

يشار إلى أن الإحصائيات تكشف أن الفئة العمرية لمستخدمي التطبيق تتراوح بين 18 و24 سنة أي ما يعادل حوالي 45% من مستخدميه.

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