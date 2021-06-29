هل تملك أندرويد وتعاني من تعطل غوغل؟.. إليك الحل

إذا كنت تواجه مشكلة تعطل تطبيق غوغل في هاتفك مع ظهور رسالة، فأنت لست وحدك، فقد ظهرت العديد من التقارير التي تفيد بأن التطبيق يعاني من عدم الاستقرار عبر هواتف أندرويد.

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وبينما يبدو أن شركة غوغل على دراية بالمشكلة، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمعالجة المشكلة في الوقت الحالي.

تعطل التطبيق

واحدة من أكبر المشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي هي حدوث الأعطال عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وإصدارات أندرويد.

ويبدو أن سبب العطل ناتج عن تحديث جديد، حيث أثر الخطأ في إصدارات متعددة من التطبيق التي يمكن أن تختلف اعتمادًا على الهاتف الذي تستخدمه وإصدار نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك.

كما يمكن أن تتسبب مشكلة تعطل تطبيق غوغل أيضًا بحدوث أعطال في تطبيقاته الأخرى مثل تطبيق عدسة غوغل أو البودكاست أو حتى المساعد الصوتي. وذلك لأن هذه التطبيقات تتميز بتكاملها التام مع التطبيق.

المشكلة

لا يبدو حتى الآن أن مشكلة تعطل التطبيق مقتصرة على هاتف أو إصدار أندرويد.

كما أنها لا تقتصر على الإصدار التجريبي من التطبيق، ويشغل العديد من المستخدمين الإصدار المستقر من التطبيق ضمن هواتفهم ومع ذلك فقد تأثروا بالمشكلة.

وإذا ظهرت لديك هذه المشكلة في هاتف أندرويد، فإليك عدة طرق لإصلاحها في الوقت الحالي:

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

• قم بفتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

• انتقل إلى التطبيقات والإشعارات.

• اضغط على خيار عرض جميع التطبيقات.

• ابحث عن التطبيق في قائمة التطبيقات ثم اضغط عليه.

• في الشاشة التالية اضغط على خيار التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.

• اضغط على خيار محو سعة التخزين أو إدارة السعة.

• اضغط على خيار محو كل البيانات.

إلغاء تثبيت تحديثات تطبيقات غوغل

هناك طريقة أخرى لإصلاح الخطأ وهي إلغاء تثبيت آخر تحديث تسبب في حدوث المشكلة. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

• في الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيق مطولًا، ومن القائمة التي تظهر لك، اضغط على زر i للوصول إلى صفحة الإعدادات.

• اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

• من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إلغاء تثبيت التحديثات.

• اضغط على خيار موافق.

تحديث التطبيق

بدأت غوغل بطرح الإصدار 12.24 من التطبيق، حيث من المتوقع أن يعمل هذا التحديث على حل المشكلة نهائيًا.

ويمكنك تنزيل التحديث يدويًا من متجر غوغل بلاي، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق متجر غوغل بلاي في هاتفك.

• ابحث عن التطبيق سواء بكتابته في مربع البحث أو عرض التطبيقات المثبتة.

• اضغط على خيار تحديث.

إذا قمت بتعطيل التطبيق سابقًا، فإنك ترى خيار تفعيل قابل للضغط عليه، ومن ثم اضغط على خيار تحديث.

وفي حال كنت لا ترى زر تحديث التطبيق، فيمكنك المحاولة مرة أخرى في غضون بضع ساعات أو بضعة أيام.