لمنافسة سابستاك.. فيسبوك تدشن منصة للمحتوى الإخباري

دشنت فيسبوك منصة "بوليتين" للمحتوى الإخباري، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية بهدف منافسة "سابستاك".

وأعلن رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربرغ عن إطلاق المنصة، في غرفة للدردشة الصوتية على فيسبوك، مشيراً إلى أنها ستبث مباشرة عبر موقع "بوليتين دوت كوم"، وقدم بعض الكتاب الذين تعاقدت معهم الشركة.

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كما، وتدشن فيسبوك المنصة بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم جلادويل وتان فرانس نجم برنامج تلفزيون الواقع "كوير آي".

وقالت الشركة إن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضا على خدمتي قسم الأخبار "نيوز ديسك" والأخبار "نيوز" الخاصة بها.

كذلك، أوضحت أن المنصة الجديدة "بوليتين" ستكون على موقع إلكتروني منفصل لتمكين صناع المحتوى من تكوين جمهور خاص بهم بطرق لا تعتمد فقط على منصة فيسبوك.

لن تقتطع جزءاً من الأرباح

وأضافت أنها ستعمل في البداية مع صناع المحتوى الأميركيين فقط. لكنها ذكرت أن موقع "بوليتين" سيكون متاحاً في أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.

في السياق ذاته، أشارت فيسبوك إلى أنها لن تقتطع جزءا من أرباح صناع محتوى "بوليتين" لدى تدشينها وإن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم.

يشار إلى أن فيسبوك تسعى للمنافسة في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني الآخذة في النمو السريع، في ظل ترك صحافيين وكتاب كبار شركاتهم الإعلامية خلال العام المنصرم لتقديم محتوى خاص بهم.

في المقابل، تعتبر منصة النشر الذاتي "سابستاك" رائدة في مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكتروني، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدما. كما تنافس شركات تكنولوجية أخرى في هذا المجال، مثل تويتر التي حازت منصة ريفو الإخبارية.

وكانت فيسبوك أعلنت في أبريل الماضي، أنها ستدفع خمسة ملايين دولار لاجتذاب صحفيين مستقلين محليين للكتابة في منصتها الجديدة للنشر.