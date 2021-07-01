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ظلت قاصرة على فئة معينة لفترة.. ميزة في إنستغرام للجميع

إنستغرام

ظلت قاصرة على فئة معينة لفترة.. ميزة في إنستغرام للجميع

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقتصر القدرة على إضافة الروابط القابلة للتمرير ضمن ميزة القصص في منصة إنستغرام على عدد قليل من المستخدمين، بحيث يجب أن يكون حسابك قد تم التحقق منه من قبل الشركة أو اجتاز 10000 متابع.

وحددت المنصة دائمًا من يمكنه نشر روابط قابلة للتمرير عبر القصص. ولكنها تبدأ الآن باختبار جديد يمكن أن يوسع هذه القدرة.

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ويمنح الاختبار مجموعة فرعية صغيرة من مستخدمي إنستغرام القدرة على الارتباط بموقع ويب باستخدام ملصق القصص. ولن يكون بمقدور الأشخاص في هذا الاختبار تقديم الروابط القابلة للتمرير. ولكن يمكن بدلاً من ذلك تقديم ملصق.

وتعمل هذه الملصقات بنفس الطريقة التي يعمل بها الرابط القابل للتمرير. ولكن بحاجة إلى الضغط بدلًا من التمرير.

كما يمكن للأشخاص أيضًا الرد على القصص التي تتضمن ملصقًا، وهو ما لا يمكنهم فعله حاليًا مع القصص التي تتضمن رابطًا قابلًا للتمرير.

بدوره، قال فيشال شاه، رئيس منتج إنستغرام إننا نريد معرفة كيف يمكن للأشخاص الاستفادة من الروابط.

وتريد المنصة تتبع أنواع الروابط التي ينشرها الأشخاص. وكذلك التأكد من أنهم لا يستخدمون الميزة لإرسال الرسائل غير المرغوب فيها والمعلومات المضللة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الملصقات، كما يقول، تتناسب بشكل أكبر مع الطريقة الحالية التي يستخدم بها الأشخاص المنصة.

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