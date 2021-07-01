هذه أبرز التغييرات البصرية في ويندوز 11

أصبح ويندوز 11 حديث الساعة بعد إعلان مايكروسوفت عنه رسميًا، وذلك لأنه يأتي بتغييرات كثيرة ومتنوعة، وقد ظهرت بعض التغييرات البصرية في ويندوز 11 مع ظهور النسخ التجريبية له، لذلك نستعرض اليوم هذه الاختلافات.

تغيير زر ابدأ وقائمة المهام

منذ ظهور ويندوز لأول مرة وكان زر ابدأ موجودًا في الجهة اليسرى من الشاشة، وقد تغير هذا مع ويندوز 11.

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ويعتبر هذا أبرز التغييرات البصرية في ويندوز 11، حيث قامت مايكروسوفت بنقل زر ابدأ بشكل افتراضي إلى منتصف الشاشة، كما تغير مكان قائمة المهام ليصبح إلى جواره في منتصف الشاشة.

ولكن تسمح مايكروسوفت للمستخدمين بالعودة إلى الافتراضي في يسار الشاشة إن كانوا يفضلون ذلك، وهي خطوة جيدة من الشركة.

كما أن قائمة ابدأ قد تغيرت عن ويندوز 10، حيث لن تعرض القائمة جميع التطبيقات الموجودة على حاسوبك.

ولكن تعرض مجموعة من ترشيحات التطبيقات والملفات التي تستخدمها بكثرة على الجهاز.

وتركز القائمة الجديدة على تطبيقات أوفيس 365 وباقي التطبيقات السحابية من مايكروسوفت أيضًا.

نقل الويدجت:

قامت مايكروسوفت بتغيير مكان مربعات Live Tiles من قائمة ابدأ لتصبح الآن في شاشة منفصلة حتى تعرض تفاصيل أكثر.

ويمكنك الوصول إلى قائمة Widgets الجديدة عبر الضغط في يسار الشاشة أو سحب الشاشة إلى جهة اليسار في الحواسيب التي تعمل باللمس.

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وتسمح لك الويدجت الجديدة بالوصول إلى المعلومات المتنوعة بشكل سريع، وهي تعمل بطريقة مشابهة لنظام ماك.

تصميم جديد للمتجر:

قامت مايكروسوفت بتغيير تصميم متجر التطبيقات الخاص بويندوز حتى يتناسب مع لغة التصميم الجديدة في ويندوز 11.



بالإضافة إلى سماحها باستخدام تطبيقات أندرويد مباشرةً عبر متجر ويندوز.

مجموعة Snaps جديدة:

تعرف snaps بأنها الأماكن التي يتم وضع النوافذ فيها بشكل تلقائي عند الضغط على زر معين.

وتفيد هذه الخاصية في ترتيب النوافذ إن كنت تعمل مع أكثر من نافذة معًا، وقد عملت مايكروسوفت على تطويرها بشكل كبير.

وأصبح من الممكن الوصول إليها عبر الضغط على زر تكبير النافذة، وعندها تظهر لك مجموعة من الأماكن التي يمكن أن تضع النافذة فيها.

مجموعة أيقونات جديدة:

تقدم مايكروسوفت أيضًا مجموعة جديدة من الأيقونات التي تناسب لغة التصميم الجديدة، ومن المتوقع أن يزداد عدد الأيقونات التي تم تعديلها مع التحديثات القادمة للنظام.

وترى في الصورة الموجودة بالأعلى جميع الأيقونات التي أعلنت عنها مايكروسوفت حتى الآن.

متصفح ملفات جديد:

حصل متصفح الملفات على تطوير ليناسب الواجهة الجديدة أيضًا، وقد أصبحت أيقونات التحكم فيه أصغر حجمًا.

الخلفيات الجديدة:

أطلقت مايكروسفت مجموعة جديدة من الخلفيات لنظام ويندوز 11، ويمكنكم تحميل هذه الخلفيات عبر موضوعنا السابق من هنا.

وتعتبر هذه أكبر مجموعة خلفيات تطلقها مايكروسوفت لنظام تشغيل منذ فترة كبيرة.