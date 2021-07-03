من الأزرق الى الأسود.. مايكروسوفت تغير لون شاشة الموت

غيرت شركة مايكروسفت شاشة الموت الزرقاء الشهيرة BSOD إلى اللون الأسود في ويندوز 11.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة في اختبار تغييرات التصميم الجديدة في معاينة ويندوز 11 في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولكن لم يتم تمكين شاشة الموت السوداء بشكل كامل حتى الآن.

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ويبدو أن مايكرسوفت تتحول إلى شاشة الموت السوداء لنظام التشغيل ويندوز 11 من أجل مطابقة شاشات تسجيل الدخول السوداء الجديدة وإيقاف التشغيل.

ويمثل هذا أول تغيير رئيسي على شاشة الموت الزرقاء منذ أن أضافت مايكروسفت وجهًا حزينًا إلى الشاشة في ويندوز 8 في عام 2012، ورموز QR في عام 2016.

وقدمت مايكروسفت BSOD لأول مرة في ويندوز 3.0، مما يوفر طريقة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات وموظفي الدعم لتشخيص الأجهزة وأخطاء الذاكرة.

BSOD هي خطأ النواة الخاصة بويندوز أو فحص الأخطاء. وعادةً ما تتضمن تفريغ البيانات التي يمكن أن تساعد مسؤولي النظام على تحليل خطأ النظام الذي تسبب في ظهور الشاشة الزرقاء.

وبينما تنتقل مايكروسفت إلى شاشة الموت السوداء في نظام التشغيل ويندوز 11، فإن الشاشة تظل مماثلة لتلك الموجودة في نظام التشغيل ويندوز 10.

ويبقى الوجه الحزين، وكذلك رمز الإيقاف وتفريغ الأعطال. وتتضمن المعاينة الحالية لنظام التشغيل ويندوز 11 شاشة الموت الزرقاء الخضراء، وهو اللون الذي تستخدمه مايكروسوفت في إصدارات ويندوز إنسايدر منذ عام 2016.

تجديدات ويندوز 11

ليس من المؤكد سبب تغيير مايكروسفت اللون من الأزرق إلى الأسود، ولم تعلق الشركة على التغيير حتى الآن.

ومع ذلك، هناك بعض النظريات. إذ تصلح مايكروسفت العديد من أجزاء ويندوز 11 من خلال نهج جديد لنظام التشغيل.

ومن المحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن ويندوز 11 يتضمن إصلاحًا مرئيًا لنظام التشغيل لجعله أكثر حداثة في المجالات الرئيسية. بما في ذلك الأجزاء الكلاسيكية مثل قائمة ابدأ ومستكشف الملفات وحتى شاشة الموت الزرقاء.

وهناك طريقة لتمكين شاشة الموت الزرقاء الجديدة في بنية المعاينة الحالية. ولكن يتضمن ذلك تحرير سجل ويندوز.

ومن المفترض أن يتوفر ويندوز 11 على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا العام. ولكن الشركة لم تحدد تاريخًا معينًا.