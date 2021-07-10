ترغب بالمزيد من تأثيرات سناب شات.. إليك الطريقة

يمكنك الوصول إلى الكثير من تأثيرات سناب شات عبر التطبيق، ولكن يختلف عدد هذه التأثيرات من مستخدم لآخر.

ويمتاز التطبيق بامتلاكه مجموعة كبيرة من التأثيرات المتنوعة والمختلفة التي تناسب جميع الأوقات والمناسبات.

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لكن بسبب تنوع التأثيرات واختلافها فإنك قد لا تصل إلى كل التأثيرات المتاحة داخله، فهناك عدة طرق للوصول، وفق موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

كيف تصل إلى تأثيرات عدسات سناب شات الجديدة؟

ويمكنك الوصول إلى جميع التأثيرات الجديدة واستعراضها عبر الضغط على زر "استكشاف" (Browse) الموجود أسفل الشاشة. حيث ينقلك هذا الزر إلى جميع التأثيرات التي تم تصميمها من قبل مستخدمي سناب شات.

كذلك، يمكنك البحث عن التأثير عبر كتابة اسمه مباشرةً أو استعراض جميع التأثيرات الرائجة في التطبيق. واذا لم تجد ما يعجبك في هذه القائمة من التأثيرات فإنك تستطيع تصميم التأثيرات التي تعجبك، وذلك عبر الضغط على انشاء العدسة الموجودة بأسفل الشاشة.

الوصول إلى تأثيرات سناب شات على الصور

إلى ذلك، تختلف هذه التأثيرات عن تأثيرات العدسات المذكورة أعلاه، حيث يتم تطبيق تأثير العدسة قبل التقاط الصورة. ويتم تطبيق تأثير الصورة بعد التقاطها، وقد انتشرت هذه الفكرة إلى جميع تطبيقات التقاط الصور.

كذلك، تستطيع الوصول إلى المزيد من الفلاتر صور سناب شات عبر تفعيل خاصية الفلاتر الجغرافية. وهي تأثيرات تكون مرتبطة بمكان معين ولا يمكن الوصول إليها من أي مكان حول العالم.

وحتى تقوم بتفعيل هذه التأثيرات الجغرافية عليك اعطاء التطبيق صلاحية الوصول إلى مكانك الجغرافي ومتابعته. وبعد ذلك تجد التأثيرات الجغرافية قد ظهرت إلى جانب التأثيرات المعتادة في الشاشة الرئيسية للتطبيق.

وتستخدم بعض الشركات هذه التأثيرات في الدعاية لنفسها، ولذلك يجب أن تتابع الشركات المشهورة والتي تعمل في حملات دعائية عبر سناب شات.

كما يمكنك أن تجد هذه التأثيرات في بعض الأماكن المشهورة والمعالم المشهورة في البلاد المختلفة. ولكن لن تجدها في جميع الأماكن، حيث يجب أن يقوم أحدهم بتصميم هذا التأثير حتى يمكن استخدامه.

وقد يتم تصميم التأثير من قبل شركة سناب شات أو من قبل أحد مستخدمي التطبيق. ولذلك يمكنك تصميم التأثير الجغرافي الخاص بك كما ترغب، ولكن تحتاج إلى دفع الأموال لسناب شات حتى تعتمد التصميم الخاص بك.

تحميل التأثيرات عبر الإنترنت

في حين، من الممكن تحميل وتثبيت التأثيرات عبر الإنترنت بسهولة وذلك من المواقع المختصة بهذه التأثيرات.

وتستطيع تثبيت التأثير في هاتفك عبر فحص كود خاص بسناب شات يمكنك الوصول إليه عبر عدسة التطبيق. وقد يستخدم هذا الكود لنشر تأثير صورة أو تأثير عدسة بحسب ما تفضل.

ولذلك تستطيع الوصول إلى الكثير من التأثيرات عبر موقع مثل Lens Studi وهو موقع رسمي من سناب شات.

كذلك، من المتاح استخدام موقع Lenslist وهو موقع غير رسمي ويحتوي الكثير من التأثيرات.

وتختلف طريقة تثبيت التأثير باختلاف مصممه، حيث تعتمد بعد التأثير على الكود أو يمكنك فتح التأثير من هاتفك وتثبيته مباشرةً إلى التطبيق.