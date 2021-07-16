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اختبار لاستخدام "واتساب" على 4 أجهزة.. حتى مع نفاد بطارية الهاتف

واتساب
تعبيرية

اختبار لاستخدام "واتساب" على 4 أجهزة.. حتى مع نفاد بطارية الهاتف

شركة "فيسبوك" تشير إلى أن "بنية واتساب الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز"

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العربية.نت، فرانس برس

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أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة عبر الهاتف الذكي المملوك لشركة "فيسبوك" العملاقة، إطلاق تجربة تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة وقيودها كأعطال البطارية المألوفة.

وأوضحت الشركة التي يتجاوز عدد مستخدميها المليارين، أن الاختبار المحدود النطاق سيتيح للمستخدمين استعمال الخدمة على ما يصل إلى أربعة أجهزة "غير هاتفية".

واتساب وفيسبوك
واتساب وفيسبوك

ويمكن راهناً استخدام "واتساب" على "أجهزة مصاحبة"، كأجهزة الكمبيوتر، لكن التطبيق لا يعمل عليها إذا لم يكن الهاتف الذكي للمستخدم متصلاً بالإنترنت أو إذا نفدت قدرة بطاريته.

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وشرح فريق المسائل الأمنية في "فيسبوك" في منشور أن هذه الميزة الجديدة تتيح استخدام "واتساب" على الهاتف "وما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى غير هاتفية في وقت واحد، حتى لو نفدت البطارية".

وأشارت الشركة إلى أن "بنية واتساب الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز" المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت، و"تُبقي على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة شفافة وآمنة".

وسيوسع نطاق العمل بهذه الخاصية بعد التوصل إلى إدخال التحسينات إليها.

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