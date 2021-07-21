كيفية حذف آخر 15 دقيقة من سجل بحث غوغل

أطلقت غوغل تحديثًا جديدًا يسمح لك بحذف سجل بحث غوغل على الأجهزة العاملة بنظام iOS، وهذا لحماية خصوصية المستخدمين.

ويسمح لك التحديث الجديد بحذف سجل بحث غوغل لمدة 15 دقيقة سابقة، وهذا يعني أنك تستطيع إخفاء ما قمت بالبحث عنه مباشرةً.

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وقد كان تطبيق البحث الخاص بغوغل يقوم بحذف سجل البحث تلقائيًا بعد مرور 3 أشهر أو 18 شهرا أو 36 شهرا.

كما صدر هذا التحديث حصريًا لهواتف آيفون، ويصل التحديث إلى هواتف أندرويد مع نهاية العام بحسب ما قالت الشركة سابقًا.

خطوات حذف سجل بحث غوغل

يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من حذف سجل البحث عبر التطبيق:

توجه في البداية إلى تطبيق غوغل على هاتفك، ثم قم بالضغط على علامة الصفحة الشخصية بالأعلى.

حذف سجل بحث غوغل

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث، وتستطيع التحكم في مدة الحذف التلقائي عبر الضغط على تاريخ البحث.

آيفون وتحديثات الخصوصية الجديدة

تعمل آبل جاهدة على تحسين خصوصية مستخدميها، وقد تسبب هذا في مواجهات قانونية واعلامية مع شركات عملاقة مثل فيسبوك.

وقد بدأت آبل منذ تحديث iOS 14 بإطلاق ميزات جديدة تفضل الخصوصية وتخبر المستخدمين بالبيانات التي يتم جمعها عنهم.

وقد أجبر النظام التطبيقات على طلب تصريحات الوصول إلى الموقع الجغرافي وسجل الهاتف في كل مرة يحاولون الوصول إليها.

حي لن تسمح آبل للشركات بجمع المعلومات عبر رسائل البريد الإلكتروني وذلك من خلال إخفاء عناوينهم وبيانات التصفح الخاصة بهم.

وتعمل آبل على إطلاق اشتراك جديد يدعى icloud+ يقدم المزيد من اختيارات الخصوصية المتقدمة مثل تطبيق VPN خاص بآبل.

ويعمل هذا التطبيق على اخفاء مكانك وعنوان حاسوبك بالإضافة لإعطائك بريد الكتروني وهمي لحمايتك من الحملات الإعلانية المزعجة.

ولكن لن تعمل جميع مميزات iCloud+ في جميع البلاد حول العالم، حيث رفضت بعض البلاد السماع للخاصية بالعمل داخل حدودها.