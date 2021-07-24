جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأ قد تصدم المستخدمين

يعتبر الشحن السريع للهواتف الذكية من أهم وأبرز المميزات التي تهم المستخدمين، ما يخلق تنافساً كبيراً بين الشركات المصنعة لإعطاء مزيد من الاهتمام لتطويرها.

وكشف حساب "آيس يونيفرس" المعروف بتسريبه أنباء تخص المواضيع التكنولوجية، أن شركة "سامسونغ" تخلت عن هذه الميزة واكتفت بسرعات شحن تصل إلى أقل من 25 واط في هواتفها.

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كما أضاف في تغريدة عبر حسابه أن جهاز Galaxy Z Flip 3 المقبل والقابل للطي، يدعم سرعات شحن لا تتجاوز 15 واط، ما يعد مفاجئة لمستخدمي "سامسونغ" المنتظرين للجهاز.

وقال في منشور ساخر "تستخدم سلسلة iPhone 13 شاحناً سريعاً بقوة 25 واط، ولا تزال سامسونغ تطلق Z Flip 3 بشاحن 15 واط".

The iPhone 13 series will use 25W fast charging, Samsung is still launching 15W Z Flip3 😂 — Ice universe (@UniverseIce) July 23, 2021

ومن المقرر الكشف عن الجهاز الجديد في 11 أغسطس المقبل، فيما كشفت التقارير أن الشركة ستمد الهاتف بأفضل تقنيات تصنيف IP.

كما قامت الشركة بتحسين تصميمات مجموعتها التالية من الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال جعلها أرق وأكثر إحكاما وأكثر متانة.

ويتميز كل من Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 أيضاً بحماية شاشة UTG، وهو زجاج رفيع للغاية يتميز بوجود فجوة أقل بين الجانبين عند طيهما.

يذكر أن تسريبات سابقة رجّحت أن يأتي جهاز Galaxy Z Fold 3 بالفعل بسرعات ضئيلة، لكن ربما تكون هذه التقارير غير مؤكدة بالفعل.