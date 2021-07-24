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فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع

كلوب هاوس

فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع

القائمة لا تتضمن أرقام مستخدمي التطبيق فحسب!

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دبي - العربية.نت

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في فضيحة مدوية وغير مسبوقة، كشف خبير أمني سويسري أن قاعدة بيانات هواتف مستخدمي تطبيق كلوب هاوس معروضة للبيع في "الدارك ويب"، لافتا إلى أن القاعدة تحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف.

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وأشار الخبير الأمني السويسري مارك ريف في تغريدة على تويتر إلى أن هذه القائمة لا تتضمن أرقام مستخدمي التطبيق فحسب، بل أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق.

كما أشار إلى أن هناك احتمالات بنسبة كبيرة بأن الجميع مدرج في هذه القائمة حتى لو لم يكن لديه حساب في "كلوب هاوس".

يعرف بياناتك دون الانضمام

ويستخدم التطبيق أرقام الهواتف هذه للتحقق من عدد المرات التي يظهر فيها أصحابها في جهات اتصال أعضاء "كلوب هاوس" الآخرين، وبالتالي فحتى إذا لم تكن مهتما أصلا بالانضمام للتطبيق، فهو "يعرف جيدا" اسمك ورقم هاتفك الجوال وعدد أصدقائك على شبكته، وهو ما يعد انتهاكا للعديد من لوائح حماية البيانات.

كانت الشركة المشغلة لكلوب هاوس أعلنت قبل يومين إلغاء شرط الحصول على دعوة للانضمام إلى التطبيق.

10 ملايين في الانتظار

وأوضح مؤسسا كلوب هاوس، بول دافيسون وروهان سيث، أن هناك ما يقرب من عشرة ملايين شخص مدرجون فى قائمة الانتظار للانضمام إلى التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وأكد متحدث باسم الشركة، أن هذا العدد من المستخدمين ستتم إضافتهم تدريجيًا إلى التطبيق بمرور الوقت.

وبدأت شهرة كلوب هاس في مطلع الجاري، عندما قال الملياردير الأميركى إيلون ماسك، إنه يستخدم تطبيق ClubHouse، حتى انتشر على نطاق واسع حول العالم.

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